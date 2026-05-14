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MUSICAL "Djavan, o Musical - Vidas pra Contar" aporta no Recife neste fim de semana Montagem dirigida por João Fonseca transforma a trajetória de Djavan em um mergulho cênico entre memória, música e reinvenção e tem o ator mineiro Raphael Elias como protagonista

Há artistas que cabem em playlists. Outros atravessam gerações como quem atravessa uma rua familiar. Djavan pertence a essa segunda linhagem: a dos que estão no cotidiano, no rádio do táxi, na trilha da novela, na roda de violão e nas paixões de fim de noite.

Essa travessia ganha contornos cênicos em “Djavan, o Musical – Vidas pra Contar”, que aporta no Teatro do Parque neste fim de semana – sexta (15) a domingo (17) –, com o ator mineiro Raphael Elias no papel do cantor e compositor alagoano.

Dirigido por João Fonseca e escrito por Patrícia Andrade e Rodrigo França, o musical costura memórias, canções e afetos para contar a história de um dos nomes mais sofisticados – e, paradoxalmente, populares – da música brasileira.

Em cena, quase 40 músicas ajudam a reconstruir a trajetória que vai da infância em Maceió ao reconhecimento internacional, atravessando encontros com nomes como Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso e Chico Buarque.

O homem antes do mito

Cenógrafo e figurinista há mais de uma década, Raphael Elias, 31 anos, natural de Divinópolis (MG), só passou a atuar profissionalmente em 2022.

Quase deixou escapar a chance de viver Djavan: perdeu o prazo da audição e hesitou diante da própria insegurança. “Nunca tinha feito musical. Fiquei meio ressabiado e não fui”, relembra.

O destino, porém, insistiu. Depois de mais de 250 inscritos para o papel, um vídeo enviado por um amigo colocou o ator diante da banca de seleção. No dia seguinte, veio a resposta.

Desde então, mergulhou numa investigação profunda do artista. Vasculhou entrevistas antigas, observou gestos, silêncios e movimentos das mãos.

“Eu tenho um caderninho que eu fiz uma pesquisa de imagens, de tudo, de olhares, de como que ele abraça a Bethânia, como ele abraça a Gal, como ele abraça o Chico, como ele abraça o Caetano”, conta.

“Teve um filme que me ajudou muito também, que ele fez em 1983 com Patrícia Pilar, chamado ‘Para Viver um Grande Amor’. Dá pra vê-lo ali num lugar que não é de entrevista e não é de show.”

A preparação incluiu ainda aulas de violão com João Castilho, guitarrista de Djavan – em cena, Raphael toca violão em cinco canções –, e uma obsessão cotidiana: “Eu acordava e dormia com Djavan”.

Entre o timbre e a vertigem

Se interpretar um ícone já costuma ser uma tarefa delicada, fazê-lo diante do próprio homenageado adiciona outra camada de tensão.

Djavan assistiu ao ensaio geral da montagem antes da estreia oficial. Raphael lembra do impacto ao descobrir que faria o espetáculo completo sob o olhar do cantor. “Eu só respirei fundo e falei: ‘Meu Deus do céu, o que é que vai ser de mim?’”.

A bênção veio ao final da sessão. E veio acompanhada de alívio. “Saber que ele ficou feliz foi o nosso sinal verde pra seguir em frente”, diz o ator.

Parte desse mergulho passou também pelo sotaque alagoano, suavizado ao longo da vida pública do cantor, e pela tentativa de alcançar uma presença que vai além da imitação. “Eu também sei o limite. Eu não sou o Djavan. Eu sou um ator que tá dando tudo”, afirma.

Recife no radar afetivo

Depois de temporadas no Rio (RJ), em São Paulo (SP) e de uma circulação por diversas capitais – incluindo a Maceió de Djavan –, a montagem chega ao Recife cercada de expectativa.

Segundo Raphael, a capital pernambucana virou uma espécie de cobrança amorosa nas redes sociais do espetáculo. “Recife e Salvador são os dois lugares que mais pediram nesse tempo”, revela.

Talvez porque Djavan dialogue especialmente bem com cidades banhadas por calor, música e intensidade. Em sua obra, há um quê de sofisticação que nunca perde o balanço popular. Isso explica porque suas canções seguem atravessando gerações: elas já moram no imaginário brasileiro há muito tempo.

SERVIÇO

“Djavan, o Musical - Vidas Pra Contar”

Quando: Sexta-feira (15), às 20h; sábado (16), às 16h e às 20h; e domingo (17), às 16h e às 20h

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife - PE

Ingressos: a partir de R$ 25, no Sympla

Instagram: @djavanomusical

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