A- A+

SINGLE Djavan resgata gravação histórica que integra novo trabalho de José Miguel Wisnik Registro ao vivo de mais de duas décadas dá origem ao single "Pérolas aos Poucos", que antecipa EP colaborativo com releituras de composições do músico

Uma apresentação registrada há cerca de vinte anos ganhou nova vida e chegou às plataformas digitais na forma do single “Pérolas aos Poucos”.

A interpretação de Djavan integra o EP “Mais Simples”, iniciativa do compositor José Miguel Wisnik dedicada a reunir versões de suas obras na voz de diferentes intérpretes.

A gravação, captada durante um show, evidencia um momento marcante do cantor alagoano, que, apesar da admiração pela música – parceria de Wisnik com Paulo Neves – nunca a havia registrado em um trabalho autoral. Ao tomar conhecimento do material, Djavan aprovou a inclusão no projeto.

“'Pérolas aos poucos' é uma canção inesquecível. Foi uma grande alegria poder cantá-la, depois de ter vivido há mais de vinte anos todo aquele encantamento quando a ouvi pela primeira vez. Foi arrebatador!”, lembra Djavan.

"Passei a cantá-la sem parar, todos em casa ficamos apaixonados. Conclusão: ela acabou entrando no roteiro do show 'Vaidade', que eu fazia na época. Agora, o Zé Miguel, para minha grande surpresa e alegria, recuperou esse registro para incluir em seu disco. Que maravilha! 'Pérolas aos poucos' é a pérola de todos”, acrescenta o cantor.

Wisnik acompanhou a apresentação na época e recorda o clima do momento em que a canção aparecia no repertório.

“Era lindo aquele momento solo em que, entre tantos hits maravilhosos cantados com banda, Djavan jogava essas pérolas aos poucos aos muitos que o ouviam, acompanhado apenas do teclado de Renato Fonseca”, lembra José Miguel Wisnik.

“Faz pouco tempo descobrimos uma gravação ao vivo dessa interpretação, uma verdadeira dádiva que recebemos de sua própria equipe técnica por ocasião do show. É maravilhosa”, acrescenta Wisnik.

O achado coincidiu com a preparação de um EP que reúne leituras de composições do artista feitas por convidados, o que abriu espaço para a inclusão da faixa.

Originalmente sem previsão de lançamento, o áudio passou por tratamento técnico conduzido por Marcelo Saboia, com acompanhamento de Djavan e Wisnik.

O single se soma a outra prévia do projeto: em janeiro, foi disponibilizada a faixa-título, “Mais Simples”, interpretada por Caetano Veloso e Tom Veloso.

* Com informações da assessoria



Veja também