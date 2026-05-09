Turnê "Djavanear 50 Anos": primeiro show aconteceu em São Paulo nesta sexta (8); veja setlist
Cantor e compositor segue Brasil afora apresentando turnê, com 'escala' no Recife em outubro
Djavan começou, nesta sexta-feira (8), em São Paulo, a turnê "Djavanear 50 Anos. Só Sucessos". O alagoano de 77 anos se apresentou para um Allianz Parque lotado, com 45 mil pessoas que cantaram tudo com ele a plenos pulmões, do início ao fim.
Com hits atemporais no currículo, o cantor e compositor alagoano subiu ao palco com "Sina" e logo emendou com "Eu te devoro".
O setlist completo, divulgado pelo portal "Setlist.fm", tem 27 músicas. O show teve quase 3 horas de duração. Veja, abaixo, o setlist completo:
Setlist completo
"Sina"
"Eu Te Devoro"
"Boa Noite"
"Cigano"
"Nem Um Dia"
"Miragem"
"Linha do Equador"
"Outono"
Um Brinde"
"Meu Bem Querer"
"Oceano"
"Lambada de Serpente"
"Mal de Mim"
"Azul"
"Açaí"
"O Vento"
"Se..."
"Me Leve"
"Pétala"
"Serrado"
"Fato Consumado / Flor de Lis"
"Quase de Manhã"
"Seduzir"
"Samurai"
"Lilás"
"Um Amor Puro"
"Sina"
Djavan tem outro show no Allianz Parque, neste sábado (9), e já anunciou uma terceira data na cidade: 12 de dezembro.
A pré-venda de ingressos para clientes com cartões BB começa nesta segunda-feira (11).
Depois deste fim de semana, ele segue pelo Brasil, e depois ainda tem datas na África, na Europa e na América Latina.
Datas no Brasil
8 e 9 de maio – Allianz Parque (São Paulo)
23 de maio – Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Salvador)
30 de maio – Centro de Formação Olímpica - CFO (Fortaleza)
13 de junho – Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)
27 de junho – Arena BRB Mané Garrincha (Brasília)
18 de julho – Arena MRV (Belo Horizonte)
1, 2 e 8 de agosto – Farmasi Arena (Rio de Janeiro)
29 de agosto – Arena Opus (Florianópolis)
24 de outubro – Hangar (Belém)
31 de outubro – Classic Hall (Recife)
5 de dezembro – Estacionamento do Jaraguá (Maceió)
12 de dezembro – Allianz Parque (São Paulo)
Os ingressos são vendidos somente via Ticketmaster.