A- A+

shows DmeloCoco se apresenta no palco "Pernambuco Meu País", na Fenearte O show integra a programação do último dia do evento, no Centro de Convenções

Neste domingo (20), às 17h, o artista DmeloCoco se apresenta no palco do projeto "Pernambuco Meu País", na 25ª edição da Fenearte, no Centro de Convenções de Olinda.

Natural de Camaragibe, DmeloCoco leva à feira um show que une coco de roda, baião, coco sincopado e outras pulsações da cultura popular. A apresentação percorre os dois projetos promovidos pelo artista, incorporando guitarra, baixo e bateria à base percussiva.

O show integra o último dia do evento e antecede as apresentações da banda recifense Fim de Feira e do cantor baiano Xangai.



"Muito feliz de poder levar nossas canções e poesias pra esse palco que tantas vez fomos plateia. Pra saudar a Feira das feiras organizamos um repertório com o tema de homenagens, misturando um pouco do “Pode sambar que é coco” com o Coco Baião da Bagaçada, o melhor dos dois universo pra uma tocada muito especial", publicou o artista em suas redes sociais

Serviço:

Show de DmeloCoco

Quando: domingo (20), às 17h

Onde: no palco"Pernambuco Meu País", na 25ª Fenearte, Av. Prof. Andrade Bezerra - Salgadinho

Ingressos pelo site da Fenearte

Veja também