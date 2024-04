A- A+

DNA de roqueiro: filho de Mick Jagger encanta web com passos de dança iguais aos do pai; veja Deveraux Jagger, de 7 anos, é filho do cantor com a coreógrafa americana Melanie Hamrick

Durante uma apresentação da lenda do rock Mick Jagger, 79, no Texas, nesta segunda-feira, o filho mais novo do cantor, Devereaux Jagger, de sete anos, se rendeu ao som dos Rolling Stones. Chamado de 'sósia' do pai, Devereaux é filho da coreógrafa americana Melanie Hamrick.

As imagens mostram uma rara aparição do pequeno na primeira etapa da turnê Hackney Diamonds pelos EUA, no NRG Stadium de Houston. Gravado e compartilhado pela mãe da criança, o vídeo recebeu comentários sobre a semelhança de Devereaux com os passos de dança clássicos e típicos de Mick Jagger.

Durante o último show, os Rolling Stones tocaram um setlist com 18 músicas, com a mistura de sucessos antigos com canções mais recentes, como "Angry", "Sympathy for the Devil", "Gimmer Shelter", "Honky Tonk Women" e "Start Me Up". Nesta apresentação do Texas, o público ainda votou para que os roqueiros performassem "Beast Of Burden".

Com outras apresentações agendadas para mais 16 cidades nos Estados Unidos e no Canadá e término previsto para 17 de julho, na Califórnia, há rumores de que os Stones irão dividir palco com Lady Gaga em algum show próximo.

O boato ganhou força após o vazamento de um setlist que continha "Sounds Of Heaven", música que conta com colaboração da cantora pop.

