"DNA do Crime": segunda temporada da série estreia em junho e ganha trailer; assista

A segunda temporada de “DNA do Crime” chega à Netflix no dia 4 de junho. Nesta quinta-feira (8), a plataforma de streaming divulgou o trailer da série brasileira.

O vídeo entrega cenas explosivas e repletas de ação, embaladas pelo remix da música “Mi Gente”. A prévia revela ainda intensas rivalidades entre os próprios criminosos, além da ascensão da Quadrilha Fantasma.

Em sua primeira temporada, “DNA do Crime” contou com mais de 6 milhões de visualizações. A série chegou a liderar o ranking global das produções não faladas em inglês da Netflix na semana de estreia.



No Brasil, o título figurou como a série nacional mais assistida no segundo semestre de 2023 e manteve-se entre as favoritas em 2024. A obra é uma criação do pernambucano Heitor Dhalia, que divide a direção geral da segunda temporada com Pedro Morelli e Vellas.

Inspirada em crimes reais, “DNA do Crime” retrata o embate entre policiais federais e bandidos responsáveis por um mega-assalto.Nos novos episódios, mais um policial próximo à Benício (Rômulo Braga) morre, após uma mega operação da Quadrilha Fantasma.

Ainda movido pelo trauma recente, o agente descobre que Sem Alma (Thomás Aquino) está foragido, iniciando uma caçada implacável ao criminoso. Enquanto isso, Isaac (Alex Nader) e seu bando ficam ainda mais perigosos ao conseguirem novos aliados na tríplice fronteira.

