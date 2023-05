A- A+

FAMOSOS Do arquiteto às obras de arte, tudo sobre a casa de US$ 200 milhões de Beyoncé e Jay-Z Casal acaba de comprar mansão em Malibu projetada por arquiteto japonês que já trabalhou para rapper Kanye West e estilista Tom Ford

Beyoncé e Jay-Z acabam de colocar seus nomes em mais um ranking. Fizeram a segunda maior transação imobiliária da história americana ao comprar uma mansão em Malibu, na Califórnia, por US$ 200 milhões. Esse valor só perde para a compra de uma cobertura de quatro andares em Nova York pelo investidor Ken Griffin em 2019 por US$ 238 milhões.

Mas o que essa propriedade tem de tão especial para valer quase R$ 1 bilhão? Para começar, ela é obra do japonês Tadao Ando, vencedor, em 1995, do prêmio Pritzker, um dos maiores reconhecimentos da arquitetura. Com um traçado influenciado por Le Cobusier e o tradicionalismo japonês, Ando projetou o Museu de Arte de Chichu, na Ilha de Naoshima, no Japão, e o Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitetura e Design, em Monterrey, no México.

Uma das primeiras obras residenciais que ele fez nos Estados Unidos foi para o estilista Tom Ford; depois, ele foi contratado por Kanye West e, segundo a revista "W", Kim Kardashian recentemente foi ao Japão conversar sobre um possível projeto para uma nova casa.

A residência de Malibu, que agora é de Bey e Jay-Z, foi construída para Bill e Maria Bell, um dos maiores colecionadores de arte do mundo. A propriedade demorou 15 anos para ficar pronta e foi transformada numa espécie de galeria de arte para a impressionante coleção do casal.

Há quem aposte que os novos moradores façam o mesmo, visto que também têm investido em obras de arte. Damien Hirst, Andy Warhol, Richard Prince, David Hammons e Jean-Michel Basquiet são alguns dos artistas que colecionam.

