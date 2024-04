A- A+

DIA DO CHORO Do Choro ao Frevo: gêneros ganham celebração no Paço, antecipando dia de nascimento de Pixinguinha Paço do Frevo comemora neste próximo sábado (20) o Dia do Choro, antecipando data que marca o aniversário de Pixinguinha, na terça-feira, 23 de abril

De Capiba a Pixinguinha, ou seja, do Frevo ao Choro, o Paço do Frevo, no Bairro do Recife, tem espaço para sonoridades diversas, promovendo diálogos entre gêneros patrimônios da música brasileira.



Que o diga "Do Choro ao Frevo", projeto que tem à frente o maestro, bandolinista, chorão e frevista Marco César, que vai celebrar o Dia Nacional do Choro com apresentações de artistas expoentes do choro e também do frevo, neste sábado (20) - antencipando-se ao dia do nascimento de Pixinguinha, em 23 de abril, nome que consagrou o gênero.



Repertório

Para o show do sábado, com início às 17h, o repertório fará homenagem aos mestres Capiba e Edgard Moraes.



Na ocasião, o Quinteto Chorado - formado por Marco Cesar (bandolim), João Paulo (cavaco), Pepê (violão de 7 cordas), João Victor (pandeiro) e Augusto Silva (surdo) - convida Dudu Alves, José Arimatéa, Gizelle Dias, Waltinho d'Souza e Naná Moraes.

Crédito: Hugo Muniz/Paço do Frevo

“O Frevo é um patrimônio vivo e pulsante e faz muito sentido levá-lo para dentro das escolas, especialmente àquelas que têm uma vivência musical e de dança.



É uma oportunidade dos alunos terem contato com a história do Frevo, com a história do Recife, juntamente com os estímulos para que o ritmo faça parte do repertório musical e coreográfico das bandas marciais”, explica Mônica Silva, gerente de Conteúdo do Paço.

Escolas que Frevam

O projeto "Escolas que Frevam: aqui tem diferença" também integra a programação do Paço desta semana, com encontro marcado para esta quarta-feira (17), às 15h, na Escola Municipal Santa Luzia, localizada no bairro da Estância, Zona Oeste da cidade.



A ação, que já foi recebida pela escola em 2023, oferece a jovens músicos e bailarinos de bandas marciais e fanfarras, vivência em Frevo e workshops, através de formação com duração de duas horas.



Crédito: Hugo Muniz/Paço do Frevo

Conduzidos por artistas do gênero mais pernambucano de todos, o encontro leva aula de música, com por Serafim Neto, e aula de dança, com por José Valdomir "Minininho".



Já em 24 de abril, o projeto contempla a Escola Municipal em Tempo Integral Pedro Augusto, na Soledade, centro do Recife.



Frevências

E a primeira edição do projeto "Frevências"estreia nesta sexta-feira (19) e segue no sábado (20), abrindo uma nova empreitada do Paço do Frevo voltado para o gênero pernambucano.



Com o mote de promover diálogo entre o Frevo e as danças 'twerk' e 'brega-funk', a ação, com início às 15h, será conduzida por Larissa Trajano, estagiária de Educação do Paço, junto à dançarina Briê Silva - ambas integrantes do coletivo Twerk Recife.

A atividade dará formação teórico-prática em dança, direcionada a passistas, dançarinos de rua e pessoas interessada no tema.



Serviços



"Escolas que Frevam: aqui tem diferença"

Quando: Quarta-feira (17), 15h

Onde: Escola Municipal Santa Luzia, na Estância

Acesso a alunos participantes da banda e do corpo coreógrafo da escola

"Frevências"

Quando: Sexta-feira (19) e Sábado (20), das 15h às 16h30

Onde: Paço do Frevo (Sala Tesoura) - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso, com inscrições gratuitas, neste link

"Do Choro ao Frevo"

Quando: Sábado (20), 17h

Onde: Paço do Frevo (3º andar) - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso com ingresso do museu (R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Paço do Frevo:

Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 17h // Sábado e domingo, das 11h às 18h

Ingressos R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Informações: @pacodofrevo / pacodofrevo.org.br



