A- A+

Streaming Do cinema para o streaming: "Thunderbolts*" chega à Disney+ Os Novos Vingadores chegam a plataforma a partir desta quarta-feira (27)

A partir desta quarta-feira (27), os fãs do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) poderão assistir, no serviço de streaming Disney+, "Os Thunderbolts*", também conhecido como "Os Novos Vingadores". A aventura chega à plataforma digital quase quatro meses após sua estreia nos cinemas.

O longa-metragem conta com o retorno de personagens clássicos da Marvel, como Viúva Negra e Soldado Invernal e conta a história de uma equipe de anti-herois que é recrutada para uma missão perigosa que os forçará a confrontar zonas sombrias do passado. A ex-assassina Yelena Belova e a inesperada turma de desajustados do Universo Marvel, os rejeitados Bucky Barnes, Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e John Walker, são enredados em uma armadilha mortal preparada por Valentina Allegra de Fontaine.

A mudança de título para "Os Novos Vingadores" não foi apenas uma jogada publicitária, mas também uma escolha narrativa, já que a película encerra a quinta fase da Marvel nos cinemas, que começou a nova etapa com "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", que dissolve completamente o elenco original da principal equipe Marvel.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também