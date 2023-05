A- A+

RITA LEE Do dueto memorável com Roberto Carlos a parcerias com Cássia Eller e Milton, Rita Lee foi diversa No decorrer de seis décadas de carreira, Rita Lee dividiu palco e discos com nomes diversos da música brasileira

O show era de Roberto Carlos, para o disco "Duetos" (2006), mas havia uma Rita Lee em mais um dos seus despudorados passeios pela Música Popular Brasileira e, portanto... Sob aplausos do público e do "Rei", a "Rainha" foi recebida no palco acompanhada das guitarras de Roberto de Carvalho e de Beto Lee.

"Papai me empresta o carro" deu o start para rebeldia "jovem guardiana" nenhuma botar defeito. "Parei na Contramão", "Flagra", "Splish Splash" e "Mania de Você", entre outras, vieram na sequência para compor um dos pot-pourris mais memoráveis já listados pela música brasileira, fincando mais uma das tantas parcerias protagonizadas por Rita Lee.

No decorrer de seis décadas de carreira, foram diversas as parcerias que entrelaçaram Rita Lee a nomes como Roberto Carlos, Pitty, Cássia Eller, Titãs e Milton Nascimento - só com estes três últimos, no álbum "Rita Lee - Acústico MTV" (1998) respectivamente com "Luz Del Fuego", "Papai me Empresta o Carro" e "Mania de Você".





Já com Pitty, a quem Rita Lee, afirmava: "Essa menina deve ser gringa", Rita gravou "Esse Tal de Roque Enrow".

E com Zélia Duncan, a parceria se deu também na composição, com "Pagu" - do álbum "3001", de Rita Lee, em letra que descreve (e bem) a fortaleza - na teoria e na prática - que foi Rita, que é Duncan, duas mulheres/artistas com "fama de porra louca" e como tantas mulheres, pau para toda obra sem precisar da força (bruta).

Ainda no "Acústico MTV", Rita embalou a clássica "Desculpa o Auê", com Paula Toller. Caetano Velos, Maria Bethânia, Fernanda Takai, Gal e Elis foram outros nomes que alternaram vozes no mesmo palco com a "Rainha do Rock Brasileiro".









