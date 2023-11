A- A+

Com o objetivo de salvaguardar a dança, a música, a história e a brincadeira dos cirandeiros, a Associação das Cirandas de Pernambuco lança a coletânea Cirandas de Pernambuco. O trabalho composto por 15 faixas autorais, conta com a participação de mestres e mestras tais como Lia de Itamaracá, Elisete Souza e Noé da Ciranda. O lançamento ocorrerá em três momentos diferentes, naem ecife, Chã de Alegria e Surubim, em eventos gratuitos e abertos ao público. Patrimônio Cultural do Brasil desde 2021, a Ciranda do Nordeste será disponibilizada não apenas em cópias físicas mas também nas plataformas digitais. O projeto tem incentivo do Funcultura – Governo do Estado de Pernambuco.



De acordo com o presidente da Associação, Josivaldo Caboclo, diferentes vertentes da Ciranda poderão ser encontradas no álbum. “A Ciranda é comunitária, não tem preconceito e todo mundo pode participar. É uma alegria para a gente da Associação lançar a coletânea Cirandas de Pernambuco, porque assim a gente democratiza o acesso a uma arte que é democrática por natureza, que é democrática desde o seu surgimento”, afirmou ele. “Nesse trabalho os ouvintes vão poder conferir a ciranda do Litoral, da Zona da Mata Norte de Pernambuco e do Agreste e perceber as semelhanças e diferenças nos trabalhos de cada mestre, no brincar de cada região. Há sonoridades diferentes em cada território”, acrescentou.



Nesta quinta-feira (23) a tradicional loja Passa Disco vai celebrar os seus 20 anos e receber uma noite de autógrafos com mestres e mestras das cirandas do estado. O encontro acontecerá a partir das 19h. A Passa Disco fica no Recife, na Galeria Hora Center, Rua da Hora, bairro Espinheiro, nº 345. O CD será vendido no local por apenas R$ 30.

Em seguida, no dia 9 de dezembro, sábado, vai ser a vez dos moradores e visitantes da cidade de Chã de Alegria, Zona da Mata Norte, conferir esse trabalho. A partir das 19h, o lançamento vai acontecer bem em frente à Matriz da cidade.



Por fim, no dia 10 de dezembro, domingo, a coletânea Cirandas de Pernambuco chega ao Agreste do estado, à cidade de Surubim. A partir das 16h, o encontro será em frente ao Parque dos Mamulengos.



Além de alegrar os dias e noites de quem quiser brincar em casa e não esperar uma grande roda para cair na dança, a Cirandas de Pernambuco vai além: constitui um documento histórico que pode ser acessado por pesquisadores da cultura popular, passa a fazer parte da memória cultural de Pernambuco. Além disso, a coletânea deverá servir como ferramenta de educação social, podendo ser utilizada nas escolas.



A Cirandas de Pernambuco é uma realização da Associação das Cirandas de Pernambuco com apoio da Prefeitura de Surubim, Prefeitura de Chã de Alegria, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Secretaria de Cultura de Pernambuco.



Associação das Cirandas de Pernambuco

Fundada em agosto de 2019. Com sede em Carpina (PE), trata-se de uma associação civil sem fins lucrativos. A proposta é contribuir com a formação política dos militantes da cultura popular e seus seguimentos, com a profissionalização da Ciranda, com a execução de políticas públicas direcionadas à Ciranda, além de representar o seguimento junto a órgãos públicos e difundir a cultura da paz.





Serviço: Lançamentos da coletânea Cirandas de Pernambuco



Local: Recife. Loja Passa Disco, na Galeria Hora Center, Rua da Hora, bairro Espinheiro, nº 345.

Data: 23/11/23. Quinta-feira.

Hora: 19h



Local: Chã de Alegria. Em frente à Matriz.

Data: 09/12/23. Sábado

Hora: 19h



Local: Surubim. Em frente ao Memorial dos Severinos - Parque dos Mamulengos.

Data: 10/12/23. Domingo

Hora: 16h



Ficha técnica:



Realização: Josivaldo Caboclo e Ricco Serafim

Direção musical: Maciel Salú

Codireção musical: Henrique Albino

Assistente de direção musical: Rute Pajeú

Produção musical: Ricco Serafim, Adiel Luna e Maciel Salú

Arranjos de metais: Henrique Albino

Arranjos de percussões: Maciel Salú, Ricco Serafim, José Mário Freitas, João Paulo Rosa, Nino Alves

Músicos: Albérico Silva, Guilherme Otávio, Graciete Figueroa, Henrique Albino, João Paulo Rosa, José Mário Freitas, Larissa Michele, Nailson Vieira, Nino Alves, Romão Santos, Rosa Santos.

Vozes - Mestres(as): Lia de Itamaracá (Itamaracá), 2) Elisete Souza (Cabo de Santo Agostinho), 3) Cristina Andrade (Recife), 4) Hamilton Santana (Recife), 5) Sérgio da Imperial (Recife), 6) João Limoeiro (Carpina), 7) Zé Dias (Lagoa do Itaenga), 8) Josivaldo Caboclo (Lagoa do Itaenga), 9) Mestre Bi (Nazaré da Mata), 10) Anderson Miguel (Nazaré da Mata), 11) Noé da Ciranda (Surubim), 12) Irmãs Baracho: Severina e Dulce (Abreu e Lima), 13) Margareth Laurino (Goiana), 14) Mestre Canarinho (Aliança), e, 15) Mestre Carlos Antônio (Itaquitinga)

Coordenação geral: Josivaldo Caboclo

Produção executiva: Joana D’Arc Ribeiro

Parceria: Associação das Cirandas de Pernambuco

Local de pré-produção: Casa Carapina (Carpina|PE) e Teatro Apolo (Recife | PE)

Estúdio de gravação, mixagem e masterização: Estúdio Carranca (Recife| PE)

Técnico de gravação, mixagem e masterização: Vinícius Aquino

Fotografia: Ashlley Melo e Nilton Pereira

Projeto gráfico: Juliana Rezende

Motion design: Lucas Diz

Prensagem e impressão: MCK Discos

Assessoria de comunicação: Grão – Comunicação e Cultura e Salatiel Cícero

