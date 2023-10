A- A+

israel Do "pôr do sol perfeito" às descidas ao bunker: Gabriela Duarte relata tensão e fuga de Israel Atriz passeava com os dois filhos por Tel Aviv quando extremistas iniciaram ataque-surpresa

A atriz Gabriela Duarte usou as redes sociais para relatar os momentos de tensão que passou com os dois filhos durante viagem a Israel, alvo de um ataque-surpresa de terroristas do Hamas, no último sábado (7). A artista contou, em post no Instagram, que chegou a Tel Aviv com Manuela e Frederico um dia antes da invasão dos extremistas. Eles andaram pelas ruas e viram o pôr do sol numa praia da cidade. Tudo estava "perfeito", segundo ela, até que os alarmes começaram a soar na manhã seguinte.

"Ninguém jamais poderia imaginar o que viria a seguir. No dia seguinte, as 6:30 da manhã, soou o alarme. Olhei pela janela e vi fumaça ao longe. Descemos pro lobby do hotel e começamos a entender tudo. A partir daí, foi o dia inteiro de alarmes e descidas pro bunker", destacou Gabriela.

A família se abrigou no hotel até conseguir voar para Praga, na República Tcheca, e escapar do conflito em Israel. Os três permanecem na cidade "em segurança", conforme tranquilizou os fãs nesta terça (10).

"Ainda estamos tentando entender e digerir tudo isso. Estar tão próximo a um conflito como esse é complicadíssimo. Peço a Deus por quem está lá, Peço a Deus que proteja Israel e a todas as vítimas dessa guerra absurda", destacou a atriz.

Gabriela aproveitou para agradecer mensagens de carinho e preocupação. Nos comentários da postagem, ela recebeu manifestações de solidariedade de artistas como Mônica Martelli, Rene Machado, Eri Johnson e Malu Valle.

Até as 10h30 desta terça, o post já somava mais de 37 mil curtidas no Instagram.

