De Marcelo Jeneci ao arrasta-pé de Nádia Maia, confira a agenda do fim de semana no Recife e RMR
A programação conta ainda com com peças de teatro, exposições e cinema para todos os gostos
A programação do fim de semana em Pernambuco chega abrindo as portas do arrasta-pé junino com show de Nádia Maia, nesta quinta (4), às 19h, no Shopping Patteo Olinda. Seguindo o ritmo, o Sábado no Paço traz para o Bairro do Recife o grupo SaGrama, com apresentação gratuita, às 17h.
Já no domingo (7), é o momento dos apaixonados curtirem todo o romantismo no Amor e Música RioMar com Marcelo Jeneci, em um show gratuito no Shopping RioMar Recife, a partir das 18h. A agenda ainda conta com peças de teatro, exposições e cinema para todos os gostos. Vem conferir!
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SHOWS E EVENTOS
São João do Patteo Olinda
Quando: quinta (4), sexta (5) e sábado (6), às 19h
Onde: Shopping Patteo Olinda
Atrações: Nádia Maia - quinta (4), Simara Pires - sexta (5), e Josildo Sá - sábado (6)
Entrada gratuita
Informações: @patteoolinda
Brega Deluxe, com Eliza Mell
Quando: sexta (5), às 22h
Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @clubmetropole
“Sábado no Paço”, com SaGrama
Quando: sábado (6), às 17h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
Joyce Alane “Casa Coração”
Participações: Petrúcio Amorim, Flavio Ferrari, Uana, Lauro e Agnes Nunes
Quando: sábado (6), às 20h
Onde: Concha Acústica da UFPE - Cidade Universitária, s/n, Recife Cidade Universitária, Recife
Ingressos: a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @golarrole
Arraial Novo Quintal
Atrações: Banda Balaio de Cheiro e Trio Pé de Serra
Quando: sábado (6), das 15h às 20h
Onde: Shopping Recife (Terraço de eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife
Ingressos: a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @shoppingrecife
Arraiá Chacon, com Lipe Lucena, Capim Com Mel e convidados
Quando: sábado (6), às 17h
Onde: Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Bairro do Poço da Panela, Recife
Ingressos: a partir de R$ 80 via Bilheteria Digital
Informações: @sambinhachacon
Arraial do Frege, com Forró do Suco Elétrico e Regente Joaquim
Quando: sábado (6), às 19h
Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @fregerecife
Forró de Seu Zezu, com Jorge Altinho, Petrúcio Amorim, Mel Com Terra e Geraldinho Lins
Quando: sábado (6), às 16h
Onde: Fazeventus - Estrada de Aldeia, 5874, Aldeia dos Camarás, Camaragibe
Ingressos: a partir de R$ 360 via Bilheteria Digital
Informações: @fazeventus
“A Bella Italia” Especial Andrea Bocelli, por Giovanna Maira, Jorge Durian e Armando Valsani
Quando: sábado (6), às 20h
Onde: Teatro RioMar Recife (Shopping RioMar Recife) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos: a partir de R$ 90 via uhuu
Informações: @teatroriomarrecife
São João Forró & Tradição RioMar, com Petrúcio Amorim, Nena Queiroga e Balaio de Cheiro
Quando: até 6 de junho, às 19h
Onde: Shopping RioMar Recife (Praça de Alimentação, no Piso L3) - Avenida República do Líbano 251, Pina, Recife
Acesso gratuito
Atrações: quinta (4) - Petrúcio Amorim, sexta (5) - Nena Queiroga, sábado (6) - Balaio de Cheiro
Informações: @riomar_recife
Mestre Gennaro e a Banda de Pau e Corda
Quando: 4, 5, 6, 10, 11 e 12 de junho, às 19h30
Onde: CAIXA Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: (81) 3425-1905, @caixaculturalrecife
Amor & Música RioMar Recife, com Marcelo Jeneci
Quando: domingo (7), às 18h
Onde: Shopping RioMar Recife (Praça de Alimentação, no Piso L3) - Avenida República do Líbano 251, Recife
Acesso gratuito
Informações: @riomar_recife
Arraial do Bita, com Trio Pé de Serra
Quando: sábado (6) e domingo (7), às 16h30
Onde: Rooftop Shopping Tacaruna - Av. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Ingressos: a partir de R$ 50 via Bilheteria Digital, Esposende Tacaruna e Mix Mateus Boa Viagem
Informações: @shoppingtacaruna
São João 2026 do Shopping Recife
Quando: até 24 de junho
Onde: Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Atrações deste fim de semana: 06/06, sábado - Praça de Eventos, às 17h - Cristina Amaral
06/06, sábado - Terraço de Eventos, a partir das 15h - Infantil: São João do Novo Quintal
07/06, domingo - Silvério Pessoa, às 7h
Informações: @shoppingrecife
TEATRO
Palco Giratório
Atrações: “Dandara na Terra dos Palmares”
Quando: sábado (6), a partir das 16h
Onde: Palco Giratório, em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 15 na bilheteria
Informações: @pacodofrevo
“Caravana das Maravilhas”, Trupe Circuluz
Quando: domingo (7), às 16h
Onde: Ilê Axé Omim Kaia Lofim - Rua Transamazônica, 575, Boa Esperança, Abreu e Lima
Entrada gratuita
Informações: @trupecirculuz
“Quando o Chão Vira Céu”, Gabi Holandaé
Quando: sexta (5) e sábado (6), às 20h; domingo (7), às 18h
Onde: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa) - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda
Entrada gratuita
Informações: @mercadoeufrasiobarbosa
EXPOSIÇÃO
“Hoje eu subi numa pilha de livros pra estar à sua altura”, de Carolina Drahomiro
Abertura: quinta (4), a partir das 19h
Quando: até 16 de agosto
Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h; domingo, das 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @torremalakoff
Visita Sensorial - O tempo dança com a gente: vivência junina com Mestra Landinha e Mestre Limão
Quando: sábado (6), das 14h às 16h30
Onde: Estádio, na Oficina Francisco Brennand - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife
Entrada gratuita mediante inscrição no Link (https://forms.gle/Aow6Hk8A67t9C1x47)
Informações: @oficinafranciscobrennand
“Dura Naturalia”
Quando: até 19 de junho
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Informações: @galeriamarcozero
“Vereda Interior”, do artista visual Gustavo Pimentel
Quando: até 16 de agosto
Onde: Torre malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife
Visitação: terça a sexta das 10h às 17h, sábados e domingos das 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @torremalakoff
CINEMA
"Todo Mundo em Pânico 6"
Vinte e seis anos depois de escaparem de um assassino mascarado muito familiar, Shorty (Marlon Wayans), Ray (Shawn Wayans), Cindy (Anna Faris) e Brenda (Hall) estão novamente na mira do criminoso. No sexto filme da franquia de comédia, eles se veem envolvidos com assassinos, monstros e criaturas sobrenaturais em uma trama que ironiza remakes, sequências, requels, prequels, spin-offs. Nenhum clichê sobrevive.
Direção: Michael Tiddes
"Mestres do Universo"
Após ficarem separados por 15 anos, a Espada do Poder conduz o Príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de volta a Eternia, onde ele descobre seu lar devastado sob o domínio perverso de Esqueleto (Jared Leto). Para salvar sua família e seu mundo, Adam precisa unir forças com seus aliados mais próximos, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Mentor (Man-At-Arms, Idris Elba), e aceitar seu verdadeiro destino como He-Man - o homem mais poderoso do universo.
Direção: Travis Knight
"Golpe Explosivo"
O centro de Londres entra em pânico com a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial não detonada em um canteiro de obras. Em meio ao caos de uma evacuação em massa, uma quadrilha de criminosos inicia um assalto audacioso.
Direção: David Mackenzie