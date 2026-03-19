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Famosos Doação de imóveis e mesada de R$ 15 mil: entenda briga judicial entre Stênio Garcia e as filhas Ator está em disputa com Cássia e Gaya Piovesan por apartamento em Ipanema, no Rio, que estaria avaliado em R$ 2 milhões

Stênio Garcia não vive bons momentos no convívio familiar. O ator veterano, de 94 anos, entrou com uma ação na Justiça contra as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, para tentar reaver um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio, que havia sido transferido para as herdeiras ainda na infância — mas com a manutenção do direito de usufruto, com recebimento de valores em caso de aluguel. O imbróglio entre eles, no entanto, não vem de agora.

O imóvel em questão, de acordo com o jornal Extra, fica em uma das regiões mais valorizadas da cidade, e foi adquirido ainda na década de 1980. Com pouco mais de 50 metros quadrados, o apartamento hoje é avaliado em cerca de R$ 2 milhões, valor que ajuda a dimensionar o tamanho da disputa.

Na ação, o ator argumenta que sua renda atual, proveniente da aposentadoria, não é suficiente para cobrir despesas básicas, sobretudo os custos com saúde. O valor seria de cerca de R$ 8 mil enquanto o plano do artista gira em torno de R$ 4 mil. Diante disso, ele afirma que pretende retomar o controle do imóvel para gerar renda por meio de aluguel, estratégia que, segundo ele, já estaria sendo utilizada pelas filhas.





Mari Saade, atual esposa do ator, ainda adicionou uma nova camada para a história. Segundo ela, o problema teria origem em uma disputa antiga com a ex-mulher de Stênio, mãe das filhas, e não diretamente com as herdeiras. “Isso é desde 1994, não é processo novo, não. E não é com as filhas, é com a mãe das filhas”, contou ela ao portal Leo Dias. “Quando a mãe delas processou o Stênio em 500 mil cruzeiros, eu acho que dava para comprar dois apartamentos na Vieira Souto (em Ipanema). Por isso que o Stênio está sem grana.”

Ainda de acordo com Mari, ao longo da vida, o ator teria sido generoso com as filhas, com doações de imóveis, ajuda financeira frequente e até mesadas que chegavam a R$ 15 mil. Ela afirma, no entanto, que valores de aluguéis que deveriam ser destinados a Stênio não estariam sendo repassados, o que teria agravado sua situação financeira e motivado a atual briga judicial.

O que aconteceu com Stênio Garcia?

Segundo o portal Metrópoles, Garcia entrou com uma ação na Justiça no ano passado para reivindicar o direito de usar um apartamento que, atualmente, estaria sob posse de Gaya e Cássia. No processo, ele sustenta que teria direito ao usufruto vitalício do imóvel, questionando ainda a forma como as filhas passaram a ocupar o bem.

No processo, o ator afirma que não conseguiu reaver o apartamento e diz enfrentar dificuldades financeiras desde que deixou a TV, vivendo apenas da aposentadoria. Ele também alega falta de apoio das filhas, como em questões médicas. Na ação, além de pedir o direito de utilizar o imóvel, ele solicita indenização pelo período em que as filhas estariam fazendo uso do espaço.

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