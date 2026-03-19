Doação de imóveis e mesada de R$ 15 mil: entenda briga judicial entre Stênio Garcia e as filhas
Ator está em disputa com Cássia e Gaya Piovesan por apartamento em Ipanema, no Rio, que estaria avaliado em R$ 2 milhões
Stênio Garcia não vive bons momentos no convívio familiar. O ator veterano, de 94 anos, entrou com uma ação na Justiça contra as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, para tentar reaver um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio, que havia sido transferido para as herdeiras ainda na infância — mas com a manutenção do direito de usufruto, com recebimento de valores em caso de aluguel. O imbróglio entre eles, no entanto, não vem de agora.
O imóvel em questão, de acordo com o jornal Extra, fica em uma das regiões mais valorizadas da cidade, e foi adquirido ainda na década de 1980. Com pouco mais de 50 metros quadrados, o apartamento hoje é avaliado em cerca de R$ 2 milhões, valor que ajuda a dimensionar o tamanho da disputa.
Na ação, o ator argumenta que sua renda atual, proveniente da aposentadoria, não é suficiente para cobrir despesas básicas, sobretudo os custos com saúde. O valor seria de cerca de R$ 8 mil enquanto o plano do artista gira em torno de R$ 4 mil. Diante disso, ele afirma que pretende retomar o controle do imóvel para gerar renda por meio de aluguel, estratégia que, segundo ele, já estaria sendo utilizada pelas filhas.
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Mari Saade, atual esposa do ator, ainda adicionou uma nova camada para a história. Segundo ela, o problema teria origem em uma disputa antiga com a ex-mulher de Stênio, mãe das filhas, e não diretamente com as herdeiras. “Isso é desde 1994, não é processo novo, não. E não é com as filhas, é com a mãe das filhas”, contou ela ao portal Leo Dias. “Quando a mãe delas processou o Stênio em 500 mil cruzeiros, eu acho que dava para comprar dois apartamentos na Vieira Souto (em Ipanema). Por isso que o Stênio está sem grana.”
Ainda de acordo com Mari, ao longo da vida, o ator teria sido generoso com as filhas, com doações de imóveis, ajuda financeira frequente e até mesadas que chegavam a R$ 15 mil. Ela afirma, no entanto, que valores de aluguéis que deveriam ser destinados a Stênio não estariam sendo repassados, o que teria agravado sua situação financeira e motivado a atual briga judicial.
O que aconteceu com Stênio Garcia?
Segundo o portal Metrópoles, Garcia entrou com uma ação na Justiça no ano passado para reivindicar o direito de usar um apartamento que, atualmente, estaria sob posse de Gaya e Cássia. No processo, ele sustenta que teria direito ao usufruto vitalício do imóvel, questionando ainda a forma como as filhas passaram a ocupar o bem.
No processo, o ator afirma que não conseguiu reaver o apartamento e diz enfrentar dificuldades financeiras desde que deixou a TV, vivendo apenas da aposentadoria. Ele também alega falta de apoio das filhas, como em questões médicas. Na ação, além de pedir o direito de utilizar o imóvel, ele solicita indenização pelo período em que as filhas estariam fazendo uso do espaço.