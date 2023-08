A- A+

doença Doações para ONG que busca cura para ELA crescem 500% 24h após morte de namorado de Sandra Bullock Bryan Randall morreu, aos 57 anos, por complicações da doença neurológica; fotógrafo estava junto com a atriz havia oito anos

A morte do parceiro da atriz Sandra Bullock estimulou doações para uma organização que busca a cura para Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). O namorado de Sandra Bullock, Bryan Randall, morreu aos 57 anos neste sábado (05), devido a complicações causadas pela doença neurológica.

Os chefes da Associação ALS disseram ao TMZ que viram um aumento significativo no financiamento nas 24 horas desde que Bryan Randall faleceu. Eles afirmaram que as doações aumentaram 500% em relação ao mesmo período do ano passado.

A associação disse estar "agradecida pela incrível demonstração de apoio em homenagem a Bryan". A organização afirmou, ainda, que o dinheiro "ajudará o trabalho urgente" para tornar a ELA uma doença com a qual as pessoas possam viver plenamente por meio de atendimento local, defesa nacional e pesquisa global.

A atriz, de 59 anos, e o fotógrafo estavam juntos havia oito anos.

"É com grande tristeza que compartilhamos que, em 5 de agosto, Bryan Randall morreu pacificamente após uma batalha de três anos contra a ELA. Bryan escolheu, desde cedo, manter sua jornada com a doença privada e aqueles de nós que cuidamos dele, fizeram o possível para honrar seu pedido”, diz o comunicado oficial da família, na segunda-feira (7).

"Somos imensamente gratos aos médicos incansáveis que navegaram pela paisagem desta doença conosco e às impressionantes enfermeiras que se tornaram nossas colegas de quarto, muitas vezes sacrificando suas próprias famílias para estar com as nossas", afirmava a nota, ressaltando que a família pedia privacidade enquanto "lutava e aceitava a impossibilidade de se despedir de Bryan".

No início de 2022, Sandra anunciou uma aposentadoria temporária. A imprensa internacional, então, passou a especular que o afastamento da atriz tenha sido para apoiar Bryan. Ela o conheceu em 2015, quando o contratou para fotografar o aniversário de cinco anos de seu filho Louis, hoje com 13. Os dois passaram a viver juntos no ano seguinte, depois de ela ter adotado a segunda filha, Laila, de 10. Discreto, ele preferia ficar longe dos holofotes, mas a atriz volta e meia falava sobre o relacionamento, chamando Bryan de "amor da minha vida".

"Encontrei o amor da minha vida. Temos dois filhos lindos - três filhos, tem a filha mais velha [de Bryan]. É a melhor coisa do mundo. Ele é o exemplo que eu gostaria que meus filhos tivessem. Nem sempre concordo com ele e nem sempre ele concorda comigo, mas ele é um exemplo mesmo quando não concordo com ele", disse a atriz em uma entrevista em 2021, explicando que nenhum dos dois sentia necessidade de oficializar o relacionamento. "Não preciso de um papel para ser uma parceira dedicada e uma mãe dedicada", afirmou ela na ocasião.0

