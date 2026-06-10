Doctor Who perde roteirista e BBC cancela especial de Natal; saiba mais
No mesmo texto, a emissora confirmou que segue procurando novos parceiros para a produção e distribuição mundial da série após a parceria decepcionante com a Disney
Uma das maiores séries da cultura pop britânica, Doctor Who passará por grandes mudanças nos próximos meses. Emissora original do programa, a BBC anunciou a saída de Russell T Davies, roteirista e showrunner da fase mais recente da produção, e o cancelamento do especial de Natal programado para 2026.
Em comunicado publicado na página oficial de Doctor Who, a BBC afirmou que a decisão foi tomada após longas discussões. "Sabemos que essa notícia desapontará os fãs, mas para preparar a série para novas temporadas, foi decidido que, em vez de tapar um buraco com um especial solto, a emissora seguiria em frente e investiria no futuro em longo prazo da série, garantindo que, quando a TARDIS aterrissar novamente, ela o faça de forma gloriosa."
No mesmo texto, a emissora confirmou que segue procurando novos parceiros para a produção e distribuição mundial da série após a parceria decepcionante com a Disney. "Doctor Who ainda é uma parte importante da BBC e essa busca reforça o nosso comprometimento contínuo com Doctor Who, garantindo que o público aproveitará a série por anos."
Responsável por reviver Doctor Who em 2005 após 17 anos de hiato, Davies retornou para o título em 2023, comandando os especiais de 60 anos da série e as duas temporadas estreladas por Ncuti Gatwa como o 15º Doutor. A diminuição de episódios para se encaixar no modelo de lançamento do Disney+ e a decisão de liberar os capítulos no streaming antes de sua exibição na BBC causou grande queda na audiência do programa.
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"Vocês precisarão esperar um pouco mais por Doctor Who, mas estarão esperando por mais Doctor Who do que apenas um episódio, então, vai valer a pena", escreveu Davies em seu Instagram. O agora ex-showrunner afirmou que o especial de Natal ainda não tinha roteiro e muito menos um ator escolhido para suceder Gatwa após sua saída turbulenta da produção.
Davies também reforçou as declarações da BBC, dizendo que o especial foi idealizado apenas para que a série seguisse em produção enquanto seu futuro não era decidido. Com a procura da emissora por novos parceiros, no entanto, o capítulo natalino "não é mais necessário". "Estou tão animado quanto todos vocês para ver o que vem por aí", concluiu.
Apenas duas temporadas e quatro especiais de Doctor Who estão disponíveis para streaming no Brasil, justamente as produzidas em parceria com a Disney, que podem ser assistidas no Disney+. A era chamada "clássica", que aconteceu entre 1963 e 1989, e o revival, que foi de 2005 a 2022, não podem ser encontradas no País.