Documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta", da Netflix, ganha trailer e data de estreia

A Netflix divulgou nesta sexta-feira (7) o trailer oficial de “Larissa: O Outro Lado de Anitta”. O mais novo documentário sobre a artista brasileira estreia no dia 6 de março.

Com roteiro assinado por Maria Ribeiro, a produção promete desvendar a intimidade de Anitta. A ideia é revelar o lado vulnerável por trás da imagem poderosa da cantora de sucesso mundial.

"Todo mundo conhece a Anitta, mas a Larissa de Macedo Machado, seu nome de registro, ainda é um segredo bem guardado. Enquanto a Anitta brilha no topo, é a Larissa quem enfrenta a pressão dos desafios do sucesso. Sua jornada de autoconhecimento é capturada pelo olhar íntimo de um antigo 'crush' da juventude, que agora tem a missão de ajudar a revelar ao mundo quem é a verdadeira Larissa", afirma o comunicado enviado pela Netflix à imprensa.

No filme, também serão exibidos momentos icônicos da carreira da "girl from Rio", incluindo cenas de bastidores do Carnaval no Rio de Janeiro, conquistas inéditas em premiações internacionais, o topo das paradas globais com o hit “Envolver”, além de sua apresentação no festival Coachella.

