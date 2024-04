A- A+

Audiovisual Documentário brasileiro 'A queda do céu' é selecionado para mostra do Festival de Cannes Filme dirigido por Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha é ambientado na região da Amazônia

O documentário brasileiro "A queda do céu", dirigido por Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, foi selecionado para ser exibido na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes, anunciou nesta terça-feira (16) a organização da mostra paralela. A produção é ambientada na região da Amazônia.

A Quinzena dos Realizadores celebrará sua 56ª edição, durante o Festival de Cannes, com 21 longas-metragens e oito curtas-metragens. A mostra também selecionou filmes da Espanha ("Volveréis", de Jonás Trueba), Argentina ("Algo viejo, algo nuevo, algo prestado", de Hernán Rosselli) e Chile ("Los hiperbóreos", de Cristóbal León e Joaquín Cociña).

Leia também • Filme brasileiro selecionado para a Quinzena dos Realizadores de Cannes

Outros destaques são os filmes independentes dos Estados Unidos, que incluem "Christmas Eve in Miller's Point", de Tyler Taormina, com Francesca Scorsese e Sawyer Spielberg, dois integrantes de famílias consagradas de Hollywood. Também foram selecionados o francês "Les pistoles en plastique", de Jean-Christophe Meurisse", e o primeiro filme do diretor palestino Mahdi Fleifel, "To a land unknown".

Veja também

festival Guaiamum Treloso Rural anuncia volta em 2024; festival será em setembro