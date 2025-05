A- A+

PERCUSSÃO Documentário celebra 20 anos do grupo percussivo Batadoní com exibição gratuita neste domingo (1&ord Será a pré-estreia de "Tambor Louvado por Todos", às 16h, no mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda

Neste domingo (1º), acontece a pré-estreia do documentário “Tambor Louvado por Todos”, em sessão gratuita, às 16h, no Teatro Fernando Santa Cruz, localizado no Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda.

O filme conta a trajetória do grupo percussivo Batadoní, que completa 20 anos de existência é dirigido pela pesquisadora e realizadora em comunicação e audiovisual Sara Brito, que também é uma de suas integrantes.

Nascido do encontros de amigos e da convivência com mestres da cultura popular de tradição e dos tambores cubanos, o Batadoní tem presença marcante no território urbano de Olinda, reforçando a vocação cultural da cidade, que abriga tantos grupos e brinquedos populares.

A realização de “Tambor Louvado por Todos” é uma forma de reverenciar e valorizar essa história do Batadoní como de tantos outros brinquedos que compartilham dessa mesma dinâmica, habitando e movimentando a Marim dos Caetés.

“Registrar a memória de grupos como o Batadoní é um movimento estratégico de resistência e sobrevivência. É uma forma de dizer: estamos aqui, existimos, deixamos marcas e vamos continuar. Construir essa memória do que já passou é importante para o que vem, porque as pessoas são passageiras mas o grupo pode permanecer. Isso fortalece os coletivos, contribui para que sejam vistos e lembrados, e mostra como eles seguem atuando apesar da invisibilidade institucional”, declara Sara Brito.

O documentário reúne entrevistas, imagens de arquivo e elementos de animação, percorrendo as memórias do grupo, desde as primeiras apresentações informais até projetos maiores como o festival Segura o Bode e o Batadoninho (voltado para crianças).

Também estão registrados no filme a aliança com o Maracatu Nação Leão Coroado, o impacto da pandemia sobre o Batadoní e a conquista da gravação do seu primeiro álbum, “Batadoní” (2021).

Para Sara Brito, mais do que registrar a história do Batadoní, o documentário é um estímulo e um incentivo para mais iniciativas como essa, que alcancem outros grupos.

“Produzir de forma independente ainda é muito difícil. Há muitas ideias, muitos coletivos produzindo cultura com potência, mas os recursos são escassos. A gente precisa falar sobre remuneração digna para quem trabalha com audiovisual, com cultura, sobretudo em projetos que partem de dentro dos próprios grupos, como é o nosso caso”, destaca.

"Tambor Louvado por Todos" é um projeto de realização do Batadoní, contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

A noite de pré-estreia conta com o apoio do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

SERVIÇO

Pré-estreia do documentário "Tambor Louvado por Todos"

Quando: Domingo (1º), a partir das 16h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz/Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro - Olinda-PE

Entrada gratuita (com retirada dos ingressos a partir das 15h, no local)

Instagram: @batadoni

