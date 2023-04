A- A+

Streaming Documentário com Luísa Sonza, reality e série policial: confira as novidades anunciadas pela Netflix

A Netflix realizou, nesta terça-feira (11), mais um “Spoiler Day”, ação para anunciar os seus próximos lançamentos. Entre as novidades, estão algumas produções nacionais e internacionais, que vão das séries aos reality shows, com estreia ainda neste ano.

Uma das surpresas é a produção de uma série documental sobre Luísa Sonza. Com produção da Conspiração, o programa vai acompanhar os bastidores da vida e da carreira da cantora. As gravações já começaram e estão acompanhando o desenvolvimento de seu novo álbum.





“Ilhados com a Sogra” é o nome do novo reality show original 100% brasileiro da plataforma de streaming. Apresentada por Fernanda Souza, a atração vai reunir seis casais em uma competição por um grande prêmio. Eles serão separados e ficarão isolados numa ilha deserta junto às sogras.



Outra obra nacional anunciada é a série policial “DNA do Crime”, dirigida pelo pernambucano Heitor Dhalia. A superprodução é inspirada na investigação real da Polícia Federal sobre o assalto à base de uma transportadora de valores envolvendo brasileiros, no Paraguai, em 2017. Maeve Jinkings, Rômulo Braga e Thomás Aquino estrelam a série, que teve gravações em São Paulo, Ciudad del Este e Foz do Iguaçu.

No humor, uma novidade é “B.O.", a primeira série de comédia de Leandro Hassum na Netflix. Ele viverá um atrapalhado delegado no Rio de Janeiro, dividindo cenas com Jefferson Schroeder, Luciana Paes, Babu Carreira, Taumaturgo Ferreira, Digão Ribeiro, Cauê Campos e Josie Antello, entre outros.

O serviço de streaming também divulgou as primeiras imagens de dois filmes brasileiros que chegam em breve ao catálogo. “Casamento à Distância”, dirigido por Silvio Guindane, traz Dan Ferreira e Dandara Mariana interpretando os noivos Alex e Eva. Já em “O Lado Bom de Ser Traída”, baseado no livro homônimo de Debora Gastaldo, Giovanna Lancelotti e Leandro Lima atuam ao lado de Camilla de Lucas, Micael, Bruno Montaleone e Louise D'Tuani.

Outras produções brasileiras ganham continuidade em 2023. A sitcom “A Sogra Que Te Pariu” estreia novos episódios já nesta quarta-feira (12). “De Volta aos 15” entregou os primeiros minutos da segunda temporada. As primeiras imagens da quarta temporada de “Sintonia” foram reveladas através de um teaser. E “Casamento às Cegas: Brasil” mostrou o cenário que receberá os casais da sua terceira edição: Pipa, Rio Grande do Norte.



Internacional

A Netflix também exibiu novidades sobre produções internacionais. Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt estrelam o filme de ação “Agente Stone”. Outra que pode ser vista em cenas eletrizantes é Jennifer Lopez, protagonista de “A Mãe”.

A série “Black Knight” é ambientada em um universo distópico, com o mundo devastado pela poluição do ar. “Sweet Tooth” e “Lupin” ganham novas temporadas. Outra promessa é a minissérie “Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton”.

