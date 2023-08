A- A+

CINEMA Documentário "Consuella" conta a trajetória de uma pioneira na causa LGBTQIA+ no Recife; saiba mais Com direção do cineasta Alexandre Figueirôa, o filme conta a tragetória da artista que lutou contra o tabu

Um dos ícones LGBTQIA+ do Recife ganha documentário. “Consuella” foi uma travesti que frequentou os bailes recifenses de Carnaval nos anos de 1980 e terá sua história contada pelo cineasta Alexandre Figueirôa. A estreia acontece nesta quarta-feira (23), no Teatro do Parque.

No Rio de Janeiro, onde foi morar, trabalhou como maquiadora na televisão e no teatro. Mas foi só quando se mudou para a França quando fez sua transição para Consuella e ganhou fama nos cabarés parisienses Carrossel de Paris e Chez Madame Arthur. Apesar do apego à Europa, não deixou suas origens para trás e continuou frequentando anualmente os carnavais do Bal Masqué do Clube Internacional e concursos de fantasia do Baile Municipal.

Sua fama e pioneirismo ganharam destaque nas colunas sociais das décadas de 1980 e 1990, período em que sofreu muito preconceito e precisou lutar contra tabus. A artista veio a falecer aos 72 anos de idade por conta de uma doença e, de acordo com as próprias palavras, “virou purpurina”.



“Era um período difícil (pouco depois da ditadura militar), mas o fato de ela ser bem sucedida na Europa e que ela performou de forma tal que ganhou a aceitação e proteção dos colunistas sociais na época (como Orismar Rodrigues), abriu caminho para toda uma geração que veio em seguida”, conta Figueirôa.



Sua história virou filme

Sua trajetória será resgatada a partir de fotos e depoimentos de quem conviveu com ela, como Paulo Carvalho, Moacyr, Márcia Vogue e Cristiane Falcao. O fime conta com roteiro, direção e produção do jornalista e professor Alexandre Figueirôa. A estreia tem entrada gratuita, mas quem quiser pode levar alimentos não perecíveis. A doação será destinada para as pessoas necessitadas atendidas pela Articulação e Movimento para Travestis e Transexuais de Pernambuco (AMOTRANS).

Serviço:

Estreia do documentário “Consuella”

Quando: Quarta-feira (23), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Mais informações: @ teatrodoparqueoficial

Entrada gratuita

