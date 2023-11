A- A+

Documentário da Orquestra Criança Cidadã no Vaticano vai ao ar ainda este ano

A viagem para Roma da Orquestra Criança Cidadã, do Recife, vai virar documentário em breve. O "Concertos pela Paz" será lançado ainda este ano e vai mostrar todos os passos da viagem dos integrantes até chegar na apresentação no altar-mor da Basílica de São Pedro e na Sala Paulo VI, no Vaticano, em novembro deste ano.

Para a missão artística internacional, a Orquestra Criança Cidadã levou para solo europeu uma comitiva de 25 instrumentistas, que se juntou a 12 alunos da Fondazione Asilo Cavalsassi e 16 músicos convidados — oito russos e oito ucranianos. A segunda apresentação, perante o Papa Francisco, incluiu a leitura de um apelo à reflexão, sob o lema “Com a arte, não há guerra”.

Agora, todos os passos da viagem — desde os ensaios e a expectativa dos músicos até os momentos mágicos vividos na Itália e no Vaticano — irão se transformar em um documentário, que já se encontra em fase de edição e conta com imagens de Nido Machado, roteiro e direção de Cleo Coelho, narração de Francisco José e patrocínio da Caixa.

No documentário, os relatos de Antonino, de seus colegas da comunidade do Coque, no Recife, e dos instrumentistas europeus convergem para o sucesso da mensagem de apelo ao convívio pacífico entre os povos. A guerra não terminou, mas aqueles que se sentaram lado a lado para tocar Vivaldi, Villa-Lobos, Piazzolla e outros grandes nomes da música hoje se tornaram irmãos e alimentam a esperança de verem suas nações voltarem à tranquilidade.

A concretização da viagem, que contou com o apoio do Charis Internacional e da Comunidade Obra de Maria, envolveu uma complexa organização logística, mas nada comparável aos obstáculos referentes às nacionalidades dos países beligerantes. Parte dos convidados atendeu ao chamado da Fondazione Asilo Cavalsassi e outra parte, ao da Orquestra Criança Cidadã — por intermédio de seu ex-aluno Antonino Tertuliano. As recusas, porém, a princípio foram muitas.

