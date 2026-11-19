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Jão Memórias Póstumas: documentário de Jão na Netflix ganha trailer oficial; saiba data de estreia "Jão: Memórias Póstumas" chega ao catálogo da Netflix em 3 de dezembro

A Netflix Brasil divulgou, nesta quinta-feira (19), o trailer oficial e a data de lançamento de "Jão: Memórias Póstumas". O documentário chega ao catálogo do streaming no dia 3 de dezembro, com registros inéditos do último ano do cantor.

A produção acompanha Jão durante a pausa na sua carreira, marcada pelo luto do seu pai, e carrega o nome do seu quinto álbum de estúdio, "Memórias Póstumas".

Em uma entrevista recente ao programa Sem Censura, da TV Brasil, Jão afirmou que o documentário é a coisa mais bonita e difícil que ele já fez e surgiu da necessidade de transformar o luto em algo "comum".

Durante o trailer, é possível ver cenas de Jão ao lado da sua família, durante a produção do seu novo disco e do seu tão aguardado retorno aos palcos.

A história por trás da volta, feito pra vocês. O documentário Jão: Memórias Póstumas estreia dia 3 de dezembro. https://t.co/64ckAbN4Qy — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) November 19, 2026

Segundo a Netflix, o documentário é "um registro de um artista em transformação, que mostra o que acontece nos bastidores de uma carreira quando a vida pede uma pausa, culminando em seu álbum mais maduro e em um retorno triunfal"

O documentário, criado e produzido pela UFO Sounds, empresa do cantor, foi anunciado durante o primeiro show da Turnê Memórias Póstumas, no Nubank Parque, em 25 de setembro.

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