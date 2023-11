A- A+

Música Documentário destrincha bastidores da última música inédita dos Beatles; confira teaser "Now and Then" alcança o público nesta quinta-feira (02); faixa teve auxílio da inteligência artificial para recriar a voz de John Lennon

Uma música inédita dos Beatles, "Now and Then", será lançada nesta quinta-feira (02), confirmaram Paul McCartney e Ringo Starr. Antes da divulgação faixa, porém, será disponibilizado, já nesta quarta-feira (01), um documentário de 12 minutos intitulado “Now And Then — The Last Beatles Song”, escrito e dirigido por Oliver Murray.

O curta-metragem conta a história por trás da última música dos Beatles, com filmagens e comentários exclusivos de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e Peter Jackson. A estreia global online do making-of da canção será realizada no canal dos Beatles no YouTube às 16h30 (horário de Brasília).

Em junho, Paul havia divulgado que uma canção inédita dos Beatles gravada com o auxílio de inteligência artificial (IA) para recriar a voz de John Lennon, morto em 1980, seria lançada ainda este ano. O músico afirmou, na ocasião, que a faixa será a "última gravação" do grupo.

No vídeo que anuncia a data de lançamento, os músicos destacam que sabiam que a morte de John Lennon seria "o fim" do grupo. No entanto, a viúva Yoko Ono lembrou que tinha uma fita com a voz do marido gravada. A faixa foi acrescida de baixo, por Paul, e de bateria, por Ringo, e produzida como uma "última música" dos Beatles, com ajuda de inteligência artificial.

Integrante do lendário grupo de Liverpool, Paul McCartney explicou em uma entrevista à BBC que, para concretizar a gravação, a equipe extraiu a voz de Lennon dessa antiga fita cassete.

— Era uma demo que John (Lennon) tinha e na qual trabalhamos. Acabamos de finalizá-la — disse. — Quando viemos fazer o que será a última gravação dos Beatles, era uma demo que John tinha (e) nós conseguimos captar a voz de John e torná-la pura por meio da IA.

Durante os 10 anos de carreira, os Beatles lançaram 14 álbuns de grande sucesso e, no dia10 de novembro, "The Red Album" e "The Blue Album" ganham edições expandidas e com todas as músicas mixadas em estéreo.

Polêmica com uso de IA

Quando Paul McCartney anunciou a vontade de recuperar a fita de John Lennon para lançar uma última música, os fãs ficaram não só eufóricos, mas também questionaram e, alguns, criticaram a decisão de Paul. O artista chegou a se pronunciar em seu perfil nas redes sociais.

“Vimos um pouco de confusão e especulações. Parece haver muito trabalho de adivinhação por aí. Não posso dizer muito nesta fase, mas para ser claro, nada foi criado artificialmente ou sinteticamente”, explicou McCartney. “É tudo real e todos nós tocamos na faixa. Limpamos algumas gravações pré-existentes — um processo que durou anos. Esperamos que você ame tanto quanto nós”, finalizou o cantor.

Confira o teaser de “Now And Then — The Last Beatles Song”:

