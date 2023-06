A- A+

STREAMING Documentário do Balão Mágico mostrará pressão por trás da fama; relembre história do grupo 'A superfantástica história do Balão' tem estreia marcada no streaming para o dia 12 de julho

A Star+ divulgou o trailer do documentário que conta a história do grupo infantil Turma do Balão Mágico, um fenômeno dos anos 1980.

Com direção de Tatiana Issa, "A superfantástica história do Balão" mostra os bastidores da trupe formada por Simony, Jair Oliveira, Vimerson Cavanillas e Michael Biggs, revelando, também, momentos tensos, de pressão em meio à fama. O doc estreia no dia 12 de julho.

Assista ao trailer:

Fenômeno

A Turma do Balão Mágico foi formada em 1982 por Simony, Tob (Vimerson) e Mike (Biggs). Jairzinho só entrou em 1984. A trajetória do grupo começa após uma apresentação de Simony no programa de Raul Gil. Ela agradou tanto que chamou a atenção do produtor Tomas Muñoz, que queria formar um grupo infantil.

Vímerson também rodava por programas de calouros e, ao fazer o teste ao lado de Simony, foi aceito de cara. Michael, por sua vez, ficou famoso ao pedir em rede nacional que o seu pai, Ronald Biggs, fosse libertado de um sequestro. Acabou convidado por Muñoz para integrar o Balão.

Com ajuda do produtor e compositor Edgard Poças, que fez versões em português de músicas infantis estrangeiras, o grupo lançou seu primeiro disco em 1982 e vendeu 1 milhão de cópias. A CBS logo encomendou um segundo álbum, que contou com participações especiais de Djavan e Baby do Brasil. O disco também foi um fenômeno de vendas, superando o primeiro e consolidando o grupo como um verdadeiro fenômeno no Brasil.

Com todo o sucesso, Simony foi convidada pela TV Globo para apresentar um novo programa, o "Balão Mágico", ao lado do Fofão, personagem do ator Orival Pessini. Logo depois, Tob e Mike também entraram para o programa. Em 1984, foi a vez de Jairzinho. O "Balão Mágico" ficou no ar na TV Globo até 1986, quando foi substituído pelo "Xou da Xuxa".

Após cinco discos gravados, a queda nas vendas e o crescimento dos integrantes seriam fatores fundamentais para o término da Turma do Balão Mágico, que encerrou os trabalhos em 1986.

