CINEMA Documentário "Incompatível com a vida" ganha sessão com debate no Recife Filme venceu a edição 2023 do festival É Tudo Verdade

Vencedor do festival É Tudo Verdade deste ano, o documentário "Incompatível com a vida" ganha sessão no Recife neste sábado (18), às 19h30, no Cinema da Fundação/Porto. A exibição será seguida de debate apresentado por Mariana Genescá, sócia fundadora da tva2.doc!, e mediado pelo coletivo Mulheres no Audiovisual Pernambuco (MAPE), com as participações do Dr. Olímpio Moraes, médico obstetra do Cisam, da diretora Eliza Capai e de Alana Sales, uma das personagens do longa-metragem.

O título "incompatível com a vida" é um termo médico para o diagnóstico pré-natal de malformação congênita de um bebê que não sobreviverá fora do útero. No filme, a partir do registro de sua gravidez frustrada, Eliza Capai conversa com outras mulheres que tiveram vivências parecidas à sua.

A cineasta conseguiu realizar uma interrupção de gravidez pelo sistema público de saúde de Portugal. Sua jornada é acompanhada de perto na produção, assim como os encontros com outras mulheres que receberam o mesmo diagnóstico. As vozes reunidas no longa refletem sobre temas universais, como vida, morte, luto e políticas públicas, colocando em discussão o direito de escolha ao aborto no Brasil.

Qualificado para o Oscar 2024, o documentário foi exibido em novembro no Hollywood Brazilian Film Festival, em Los Angeles, e também em Nova Iorque. A obra foi um dos destaques da mostra O Estado das Coisas, durante a Première Brasil do Festival do Rio 2023.

