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STREAMING Documentário que acompanha bastidores de retorno dos Los Hermanos aos palcos estreia no Curta! "Los Hermanos: Esse é só o começo do fim da nossa vida", estreia nesta segunda-feira (26)

Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba nos bastidores da turnê que marcou o reencontro dos Los Hermanos, em 2012, é mote do documentário “Los Hermanos: Esse é só o começo do fim da nossa vida” - que já circulou por cinemas do país e chega nesta segunda-feira (26) no canal Curta!.



No roteiro, o reencontro do quarteto, após um hiato sem álbuns e shows, a partir da turnê que passou por capitais brasileiras e serviu de cenário para contar como se deu o retorno - os Los Hermanos interromperam a carreira em 2007 depois de uma década de histórias cantadas palcos afora.





Com direção de Maria Ribeiro, o documentário, da Rinoceronte Produções, traz à tona as passagens do grupo - detentores de clássicas como "Ana Júlia" e "O Vencedor"- por Recife, e também por Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro.



Em cena, segredos e histórias, além da parceria entre os músicos e a relação com os fãs.

“De certa forma, nesse momento, volta quase a ser novo para gente, porque estamos há muito tempo sem tocar. A gente está sem uma rotina de banda, a gente fez show dois anos atrás, sem aquela coisa de tocar dia a dia. Então nosso próprio repertório é uma novidade para a gente agora”, comenta o tecladista Bruno Medina em entrevista à época.

SERVIÇO

Documentário “Los Hermanos: Esse é só o começo do fim da nossa vida”

Quando: segunda-feira, 26, às 21h30

Onde: Canal Curta! (CurtaOn - Clube de Documentários disponível no Prime Video Channels/Amazon e Claro TV+, além do site curtaon.com.br)

Informações: @canalcurta

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