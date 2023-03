A- A+

CINEMA Documentário "Memória Sufocada" ganha trailer oficial; assista Dirigido por Gabriel Di Giacomo, filme chega ao cinema em 30 de março, véspera do aniversário do Golpe Militar no Brasil

"Memória Sufocada" olha a história da Ditadura Militar e a tortura no Brasil a partir da perspectiva do presente. Buscas na internet mostram narrativas distintas do passado, mas que iluminam os dias de hoje. Dirigido por Gabriel Di Giacomo, o longa, que chega aos cinemas brasileiros dia 30 de março, acaba de ter o seu trailer oficial divulgado. A produção é da Salvatore Filmes e a distribuição, da Embaúba Filmes.

“Hoje, a informação e a desinformação estão ao alcance de todos. Muitos fatos são construídos nas redes sociais e a realidade é cada vez menos nítida. Este é o ponto central do filme, qual é a ‘verdade’ histórica e como os fatos podem ganhar novas narrativas com o passar dos anos. Na década de 1960, setores da elite brasileira, com o apoio da mídia, plantaram diversas fake news sobre a situação do país para conseguir levar os militares ao poder, era urgente evitar ‘o avanço comunista no Brasil’, ‘proteger a pátria e a família’ e ‘acabar com a bagunça’”.

O longa conta com um rico material, que foi encontrado hospedado na internet, tornando-se uma regra para a estruturação: só conteúdos que estavam disponíveis para qualquer internauta. A partir disso, descortina os horrores da Ditadura que, às vezes, são descritos de outra forma.

Confira trailer:



