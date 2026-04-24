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CINEMA Documentário "O ano em que o Frevo não foi pra rua" ganha sessão especial no Cinema São Luiz Filme, que estreou nesta quinta (23) em salas de cinema do Brasil, revisita a ausência do carnaval de rua em Recife e Olinda durante a pandemia e destaca a força da cultura pernambucana diante da crise sanitária

O documentário “O ano em que o Frevo não foi pra rua”, dirigido por Bruno Mazzoco e Mariana Soares, será exibido em uma sessão especial no próximo sábado (25), no Cinema São Luiz, centro do Recife.



A exibição contará com a presença dos diretores, da produtora Juliana Lira e de personagens retratados no longa, que aborda o impacto da pandemia sobre o carnaval de Recife e Olinda e a forma como a tradição carnavalesca precisou se adaptar durante os anos de 2021 e 2022.



A estreia nacional nos cinemas aconteceu nesta quinta (23), com distribuição da Lira Filmes e apoio do BNDES.

Sem Carnaval na pandemia

O longa acompanha o intervalo entre o primeiro carnaval suspenso, em 2021, e o retorno da folia às ruas, em 2023.



Durante essa trajetória, memórias afetivas, frustrações e expectativas revelam a dimensão simbólica da festa para o povo pernambucano.



Entre os entrevistados estão personagens marcantes da cultura carnavalesca local, como Zé da Macuca, criador do Boi da Macuca e falecido em 2021; a cantora Nena Queiroga, presença tradicional nos trios do Galo da Madrugada; e Carlos da Burra, responsável por conduzir o Homem da Meia-Noite.



Os depoimentos destacam o impacto emocional da suspensão das festas e o esforço coletivo para preservar o espírito do carnaval.



Padre e diretor de preservação e memória do Cariri Olindense, André Canuto resume o significado da celebração para os pernambucanos:

“Um bom pernambucano não consegue descrever o carnaval, só a emoção de sentir, de chegar o sábado e emendar as festas que ele quer ir. Chega a quarta-feira, é uma hora triste, mas, também, muito feliz para esperar o próximo carnaval. Uma alegria muito forte.”

A narrativa visual do documentário reforça esse contraste ao retratar o carnaval ausente de 2021 em preto e branco, transmitindo a melancolia daquele período, até a explosão de cores registrada na retomada das festas em 2023.

Filho de Zé da Macuca, o carnavalesco Rudá Rocha celebra no filme a homenagem prestada ao pai durante o retorno da festa em Olinda:

“A gente sai com um desfile potente, tocando Luiz Gonzaga, Dominguinhos, músicas do interior de Pernambuco. É a lembrança do meu pai o tempo todo, mas de forma feliz porque foi isso que ele construiu”, relata.

O reencontro com a multidão também emociona o maestro Spok, que relembra o impacto do retorno às ruas após o período de isolamento:

“O carnaval de 2023 foi um ano diferente, de uma força tão intensa que abasteceu tudo o que é necessário para poder passar mais um ano. É a sensação de matar a saudade de algo, dá impressão de que tem um sabor diferente, tão intenso e mais delicioso.”

Além dos depoimentos centrais, o filme reúne participações de nomes como o compositor J. Michiles, Fernando Zacarias – porta-estandarte do Galo da Madrugada – e Lúcio Vieira da Silva, maestro da Orquestra Henrique Dias, reforçando a dimensão coletiva da retomada carnavalesca.

Premiado no Cine PE como Melhor Trilha Sonora (por Diogo Felipe), e também exibido no festival In-Edit Brasil, o documentário se consolida como um registro sensível sobre a força do carnaval pernambucano e sobre a capacidade de resistência da cultura brasileira em um dos períodos mais desafiadores da história recente.

SERVIÇO

Exibição de "O ano em que o frevo não foi pra rua"

Quando: Sábado (25), às 19h

Onde: Cinema São Luiz

Ingressos: R$ 5 e R$ 10, na bilheteria

Instagram: @filmeslira

* Com informações da assessoria

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