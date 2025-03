Documentário "Olinda Sacra - Um Olhar Mineiro sobre Olinda" será exibido no Mosteiro de São Bento

A- A+

O documentário “Olinda Sacra - Um Olhar Mineiro sobre Olinda” será lançado nesta quarta-feira (12), às 20h, no adro do Mosteiro de São Bento, como parte das comemorações pelos 490 anos da cidade.

A produção é dirigida e roteirizada por Paulo Rogério Lage. Mineiro, o diretor acumula trabalhos como nomes como Grupo Corpo, Milton Nascimento e Alceu Valença.

O filme explora a cidade a partir dos ritos diários dos mosteiros e conventos. Começando pelas orações matinais dos monges beneditinos, ele percorre as ruas e igrejas ao longo do dia e se encerra com as orações vespertinas das freiras beneditinas da Misericórdia.

As filmagens tiveram acesso exclusivo a espaços tradicionalmente fechados ao público, como as clausuras do Mosteiro de São Bento, do Convento do Carmo e do Convento de São Francisco.

Toinho Melcop assina a fotografia da obra e Nilton Pereira a cinegrafia. A equipe traz ainda assistência de direção de Sérgio Rafael do Carmo, produção executiva de Sérgio Luiz Bezerra, assistência de produção de Sergio Oliveira do Amaral, edição e montagem de Mayara Proença e finalização da Sem Rumo Projetos Audiovisuais.

