Documentário pernambucano "Toré Virtual - Uxilnexa Dmanedwa" estreia no 21º Acampamento Terra L

“Toré Virtual - Uxilnexa Dmanedwa”, documentário pernambucano dirigido por Hugo Fulni-ô e Carol Berger, estreia nacionalmente no 21º Acampamento Terra Livre (ATL), que ocorre a partir desta segunda-feira (7) a 11 de abril, em Brasília, Distrito Federal.

O curta-metragem de nove minutos é o primeiro filme em realidade virtual do diretor indígena Hugo Fulni-ô, que é também autor de trabalhos como “Yoonahle, a Palavra dos Fulni-ô” e “Guardiões de um Tesouro Linguístico”.

Nascida da colaboração entre jovens realizadores indígenas e mestres da tradição Fulni-ô, a obra audiovisual é produzida por Rose Lima e coproduzida pelo Coletivo Fulni-ô de Cinema, LabPresença e Experimento Produções. Entre pesquisa, filmagens e montagem, foram dois anos para deixar o curta pronto.



Apresentado como uma jornada sensorial, o filme registra a tradição do Toré, dança ritualística do povo Fulni-ô. A narrativa imersiva reproduz o rito com anciãos, jovens e uma criança, com imagens em 360°.

Entre cantos melódicos, manobras corporais e o pulsar do maracá, a dança invoca os encantamentos e a transmissão de conhecimentos entre as três gerações. Uma herança ancestral que pulsa através tecnologia, para ser sentida além dos territórios.

Cerca de 80% do documentário é composto por movimentos corporais e dança. O material foi captado em 2024, durante um laboratório realizado entre indígenas e artistas-tecnologistas no Aldeamento Indígena Fulni-ô, em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco.

“Toré Virtual - Uxilnexa Dmanedwa” será exibido em sessões desta terça-feira (8) até quinta (10), das 19h às 21h, no Espaço Funarte.

