Documentário resgata história de irmãos de Minas Gerais em viagem à Índia para estudar o ioga

O documentário "Muco: Contradição na tradição" faz sua estreia no streaming nesta sexta-feira (7) após trajetória de sucesso em festivais internacionais. Escrito e dirigido por Oberom, o longa é uma coprodução Brasil, Índia e Estados Unidos que acompanha dois irmãos do interior de Minas Gerais em viagem à Índia para estudar a prática milenar do ioga e entender as implicações da mesma na sociedade mundial.

Exibido em quase 50 festivais internacionais, com 21 prêmios conquistados, o filme tem sua estreia na Aquarius, plataforma de streaming dedicada exclusivamente a obras sobre saúde, bem-estar, ioga, meditação, espiritualidade e mais.

Em quatro meses de filmagens na Índia, o documentário visitou inúmeros centros espirituais, lugares sagrados segunda a fé local e eventos populares. Ao todo, o filme ouviu 64 entrevistados, com destaque para nomes como Satish Kumar, Vandana Shiva, Sri Sri Ravi Shankar, Sunita Narain, Maneka Gandhi, Antônio Donato Nobre, David Frawley, Dharma Mittra e Sharon Gannon.



