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Arte

Documentário retrata a carreira do multiartista pernambucano Roberto Costa

A obra revisita desde os seus primeiros contatos com a arte ainda na infância, até a consolidação da sua produtora

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O multiartista Roberto Costa lança documentário sobre sua carreira, neste domingo (31), no YoutubeO multiartista Roberto Costa lança documentário sobre sua carreira, neste domingo (31), no Youtube - Foto: Renan Andrade/Divulgação

“Roberto Costa: Uma Vida em Cena”, documentário sobre a trajetória de mais de quatro décadas do multiartista pernambucano, será lançado neste domingo (31), às 18h, no seu canal YouTube.

A obra revisita desde os seus primeiros contatos com a arte ainda na infância, até a consolidação da Roberto Costa Produções, companhia responsável por dezenas de espetáculos que marcaram gerações no teatro pernambucano. 

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Com uma carreira dedicada ao teatro, à cultura e à formação de novos artistas, Roberto tem no currículo trabalhos como como ator, diretor, produtor, figurinista e incentivador cultural.

Entre memórias, arquivos históricos, bastidores e depoimentos, o documentário revela a história de um artista que transformou a arte em propósito de vida, deixando sua contribuição para a cultura e inspirando novas gerações através do teatro.

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