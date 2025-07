Documentário sobre 8 de janeiro chega aos cinemas em agosto

A- A+

No Céu da Pátria Nesse Instante é o novo documentário da diretora Sandra Kogut. Com estreia marcada para 14 de agosto nos cinemas, a trama acompanha de perto uma série de personagens de vários pontos do espectro político brasileiro nos meses turbulentos do período eleitoral.

Segundo a Kogut, o filme é “também sobre todo o medo e tensão que estavam contidos naquele momento, as realidades paralelas, fake news”.

Para ela, a trama atua como um "registro de um momento da história do país em que a democracia esteve seriamente em jogo com a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF em 8 de janeiro de 2023".

A diretora explica que ao acompanhar a história no calor e tensão do momento, o filme se torna um documento que permite a reflexão para o passado recente, na tentativa de compreendê-lo.

“Sabia que era um momento importante para nós brasileiros com tanta coisa séria em jogo. Eram coisas que iríamos querer olhar novamente ao longo dos anos. Um dia até explicar no futuro, para nossos filhos, o que foi esse momento que, às vezes, parecia tão absurdo até. Pensava, coitado dos professores de história no futuro".

Crédito: Divulgação / O2 Play

Sobre Sandra Kogut

Cineasta e documentarista, Sandra Kogut vem há anos utilizando diferentes mídias e formatos: ficções, documentários e instalações. Seus filmes receberam dezenas de prêmios internacionais e foram lançados em diversos países.

Entre eles estão o documentário “Um Passaporte Húngaro” (França/Bélgica/Hungria/Brasil, 2003); “Mutum” – longa-metragem de ficção baseado em Guimarães Rosa – que teve estreia mundial no Festival de Cannes (2007) e recebeu mais de vinte prêmios internacionais, além de ser lançado comercialmente em mais de 20 países.

Ambos os longas “Campo Grande” (Brasil/França, 2015) e “Três Verões” (Brasil/França, 2019) estrearam no Festival de Toronto e também correram o mundo, recebendo prêmios em Havana, Antalya, Málaga, Mar del Plata e muitos outros. Em 2021 Kogut idealizou e dirigiu o documentário “Voluntário ***1864” sobre os voluntários das vacinas contra a Covid, uma produção GloboNews/Globoplay.

