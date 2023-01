A- A+

Streaming Documentário sobre briga judicial entre Britney Spears e seu pai ganha novo trailer; confira Produção em dois episódios que reconta caso mostrando as perspectivas dos dois protagonistas estreia no dia 10 de janeiro

A série do HBO Max "Jamie vs Britney: O Julgamento da Família Spears", produção em dois episódios que conta e contextualiza a história que chocou o mundo do showbiz através da ótica dos dois protagonistas do caso, teve trailer divulgado nesta sexta-feira (6). O documentário estreia no dia 10 de janeiro, e também estará disponível no Discovery+.

Confira o trailer:

A série apresenta em detalhes o caso envolvendo a curatela de Spears, remontando os eventos desde fevereiro de 2007, quando a cantora americana ganhou os holofotes por ter raspado seu cabelo. A atitude considerada polêmica gerou uma aprofundada discussão sobre a saúde mental de Britney, ganhando ainda mais cobertura midiática após a internação da artista em uma clínica de reabilitação.

Na época, seu pai Jamie Spears entrou com uma petição no Tribunal Superior de Los Angeles pedindo uma tutela temporária de emergência e foi concedido a ele e ao advogado Andrew Wallet o direito de controlar os negócios, patrimônio e vida pessoal da cantora.

A tutela se tornaria permanente no mesmo ano e permaneceria inquestionada pelos anos seguintes, mesmo diante de declarações sensíveis de Britney Spears e suspeitas de fãs sobre o bem-estar da cantora.

Foram necessários 13 anos de curatela para que a pressão feita pelos fãs, criadores do movimento ‘Free Britney’, e diversas tentativas de renegociação por parte da cantora pudessem pressionar a justiça norte-americana a revisitar o acordo.

Em um processo longo e extremamente exposto pela mídia, em setembro de 2021, o pai de Britney Spears, Jamie, solicitou sua remoção da função de tutor da cantora, resultando no fim da curatela em novembro do mesmo ano.

Por meio de testemunhos de executivos do mercado musical, profissionais que trabalharam com a cantora, membros do movimento ‘Free Britney’, imagens de arquivo e reportagens, a produção reconta a chocante história e drama familiar envolvendo a conhecida família Spears.

A partir de duas perspectivas, a série questiona se a controvérsia tutela foi um ato de amor por Jamie para salvar sua filha mentalmente instável ou um esquema impiedoso para escravizar Britney para manter seu patrimônio.

