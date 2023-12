A- A+

CINEMA Documentário sobre Clarice Lispector será exibido no Teatro do Parque, no dia da morte da escritora Dirigido pela pernambucana Taciana Oliveria, "Clarice Lispector - A Descoberta do Mundo" ganha exibição neste sábado (9)

O documentário “Clarice Lispector - A Descoberta do Mundo”, da diretora pernambucana Taciana Oliveira, ganhará exibição no Teatro do Parque. A sessão ocorre neste sábado (9), data que marca os 46 anos de morte da escritora.

Apesar de Clarice nunca ter visitado o Teatro do Parque em vida, o espaço guarda uma relação com a ucraniana naturalizada brasileira. O espaço cultural, localizado no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, fica próximo à residência onde a autora passou parte da sua infância.



O longa-metragem é um ensaio documental criado a partir de uma seleção de depoimentos da escritora e entrevistas com amigos e familiares. Costurado por trechos ficcionais adaptados da obra de Clarice, o filme contempla ainda material inédito e resgata a participação dela no programa “Os mágicos”, da TV Educativa, em dezembro de 1976.

Serviço:

Exibição do filme “Clarice Lispector - A Descoberta do Mundo”

Neste sábado (9), às 19h

No Teatro do Parque (R. do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 5, à venda no Sympla e na bilheteria



