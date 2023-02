A- A+

Festival de Cinema de Berlim Documentário sobre clínica psiquiátrica flutuante leva Urso de Ouro na Berlinale Outro francês ficou com o prêmio de melhor direção: Philippe Garrel, por "Le grand chariot"

O documentário "Sur l'Adamant", do diretor francês Nicolas Philibert, filmado sobre uma barcaça no rio Sena, em Paris, que acolhe pessoas em tratamento psiquiátrico, levou o Urso de Ouro do Festival de Cinema de Berlim neste sábado (25).

Philibert, de 72 anos, filmou este documentário como parte de uma trilogia sobre o tema.

"O documentário ser considerado cinema por si só é algo que me emociona profundamente", declarou o cineasta, ao receber o prêmio máximo da 73ª edição da Berlinale.

"Tentei inverter a imagem que sempre temos dos loucos, tão discriminatória", acrescentou Philibert.

"Quero que sejamos capazes, se não de nos identificarmos com eles, pelo menos de reconhecermos o que nos une para além das nossas diferenças, como uma humanidade comum", acrescentou.

Outro francês ficou com o prêmio de melhor direção: Philippe Garrel, por "Le grand chariot", uma espécie de testamento artístico cinematográfico, filmado com seus filhos.

Garrel dedicou este prêmio aos filhos e ao diretor franco-suíço Jean-Luc Godard, morto em setembro.

Veja também

cinema Festival Visões Periféricas começa dia 2 de março de forma híbrida