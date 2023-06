Documentário sobre presença de músicos no espaço público está disponível gratuitamente; confira

A- A+

A Theia Produtores Associados traz ao público, neste mês de junho, documentário e ação de pesquisa "O Palco é a Rua – Investigando Políticas Culturais", sobre a presença de músicos, musicistas e bandas que se apresentam nas ruas de grandes cidades. O trabalho está disponível gratuitamente no site da iniciativa, assim como no canal do Youtube da organização. Há também uma opção com acessibilidade em LIBRAS.

A produção se propõe a provocar reflexões e mediar falas de artistas, pesquisadores, políticos e gestores sobre o papel do sistema de cultura da capital pernambucana diante da realidade de musicistas que lutam pelo direito ao espaço público na capital pernambucana. Ambos o documentário e artigo tem incentivo do SIC (Sistema de Incentivo a Cultura) da cidade do Recife.

Capitaneada por Guilherme Patriota e Laura Sousa, realizadores do documentário, a produtora tem, nos últimos cinco anos, desenvolvido propostas para divulgação, reconhecimento e valorização dos artistas que alimentam a cultura musical em ruas, praças, pontes, mercados, pontos turísticos e transportes coletivos, e que obtêm renda ativando interações espontâneas do cotidiano.

