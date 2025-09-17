Documentário sobre Sérgio Mamberti estreia em 26 de setembro

A- A+

"Sérgio Mamberti, Memórias de um Ator Brasileiro", série documental dirigida por Evaldo Mocarzel, revisita a trajetória do ator, diretor e gestor cultural falecido em 2021. Com três episódios, a produção estreia em 26 de setembro de 2025, às 22h, no SescTV, em exibição semanal, e fica disponível na íntegra no site do canal e na plataforma e app Sesc Digital.

A série apresenta um percurso em primeira pessoa, a partir de depoimentos de Mamberti e de extenso material de arquivo. Contando paralelamente a história do teatro brasileiro, a resistência política, a cena cultural dos anos 1960 e 1970 e a intimidade de um artista que nunca separou vida e obra.



No primeiro episódio, visitamos o ator em Santos, no litoral paulista, onde o Clube de Cinema organizado por seu pai lhe apresentou mitos da cena brasileira, como o ator, diretor e dramaturgo Procópio Ferreira e a cantora Nora Ney. Foi também nesse período que, aos doze anos, conheceu a jornalista e escritora Patrícia Galvão, a Pagu, figura central na formação de seu olhar crítico.

