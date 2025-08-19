A- A+

ADIAMENTO Documentário sobre últimos anos de Ozzy Osbourne é adiado de última hora após pedido da família Produção seria exibida segunda-feira (18) na BBC, mas foi retirada da programação sem aviso prévio

Estava marcada para segunda-feira (18) a exibição de um documentário sobre os últimos anos de Ozzy Osbourne, que seria transmitido pela BBC. Mas o programa acabou não indo ao ar.



Em nota divulgada pelo jornal inglês The Guardian, a emissora pública britânica afirmou que a decisão de não transmitir o filme aconteceu após uma manifestação da família do cantor, pioneiro do heavy metal, que morreu no mês passado, aos 76 anos. A nova data, segundo a emissora, ainda não foi divulgada.

“Nossas condolências estão com a família Osbourne neste momento difícil”, diz um comunicado da BBC. “Estamos respeitando o desejo da família de esperar um pouco mais antes de exibir este filme muito especial.”

A exibição do documentário estava programada para cerca de um mês após a morte do astro. Chefe de comissionamento de documentários da emissora, Clare Sillery vinha declarando que o filme, “Ozzy Osbourne: Coming home”, exibiria “momentos em família, humor, reflexões e mostra o espírito duradouro que fez de Ozzy um ícone global. Esperamos que traga conforto e alegria aos fãs de Ozzy e aos espectadores enquanto eles lembram e celebram sua vida extraordinária”.

A produção, na verdade, vinha sendo preparada como uma série de dez episódios. Mas, à medida que a saúde de Osbourne se deteriorava, o planejamento foi alterado e a produção acabou condensada em um documentário.

