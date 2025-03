A- A+

Oscar Documentário vencedor do Oscar 2025, "Sem chão" ganha data de estreia no Brasil Longa acompanha situação de um conjunto de vilas na Cisjordânia ocupado pelo exército de Israel

O documentário "Sem chão", que venceu o Oscar 2025 no último domingo, ganhou data de estreia no Brasil: 13 de março.

O longa acompanha a situação de Masafer Yatta, um conjunto de vilas localizado na região sul da Cisjordânia, ocupado pelo exército de Israel.

O palestino Basel Adra, um dos diretores do filme, registrou durante cinco anos as constantes ameaças de expulsão e destruição de casas, vividas por ele e os demais moradores da região.

“Sem Chão” ("No other land", em inglês) foi feito com o jornalista israelense Yuval Abraham. Também assinam a direção Hamdan Ballal e Rachel Szor.

Na noite do Oscar, no palco do Dolby Theatre, Adra falou: “Minha esperança para minha filha é que ela não precise viver a mesma vida que vivo agora, sempre temendo a violência dos colonos, as demolições de casas e os deslocamentos forçados que minha comunidade, Masafer Yatta, enfrenta todos os dias sob a ocupação israelense”.

