"O Brasil que Toca Frevo": documentário no YouTube narra histórias de símbolos da folia pernambucana
Série documental, de Luís Nachbin, foi lançado nesta segunda (2) no canal Amado Mundo no YouTube
Até conhecer o frevo e as histórias por trás da história da maior expressão cultural do Carnaval de Pernambuco, o jornalista e documentarista carioca Luís Nachbin acompanhava de longe o colorido, o fervor e toda a embriaguez peculiar ao gênero.
Mas, bastou “mergulhar e com muito prazer” nas vivências que culminaram no documentário “O Brasil que Toca Frevo”, para se colocar como um agora admirador “absolutamente preenchido” - pelo frevo.
O projeto, lançado nesta segunda (2), em apresentação para convidados no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, ganha exibição no canal Amado Mundo, no YouTube, em uma série de mini documentários que traz um quarteto potente e representativo da folia no estado: o Grêmio Musical Henrique Dias e sua orquestra, o Galo da Madrugada, Nação de Maracatu Encanto do Pina e a Orquestra do Maestro Oséas.
O projeto, realizado em parceria com a Prefeitura do Recife e Governo do Brasil, com apoio cultural da TGI Consultoria e do Martorelli Advogados, foi aberto no canal pela rotina de ensaios e as histórias do maestro Lúcio Henrique, integrante do Grêmio Henrique Dias desde os oito anos de idade.
O espaço, fundado na década de 1950, segue até os dias atuais como formador de artistas na cidade de Olinda. “Me entregaram esse presente… essa gente inspiradora. Divulgar o Frevo é muito preenchedor”, reforça Nachbin.
Guilherme Amado, jornalista e fundador do canal que abarcou a série documental, adaptada para o YouTube - cada um dos filmes em curta-metragem têm em média de 5 a 7 minutos - contou sobre o desejo de falar sobre o Carnaval e, especificamente, o de Pernambuco.
“Pensamos em um projeto de Carnaval para o canal e automaticamente veio o de Pernambuco. Tenho uma admiração gigantesca pela festa feita no estado. E o documentário tem a ideia de difundir essa cultura que ainda é desconhecida para muita gente”, contou.
Em francês e inglês
Em visita à Folha de Pernambuco, recebido pelo diretor executivo Paulo Pugliesi, Paulo Dalla Nora Macedo, economista e apresentador do Lisboa Connection - programa em videocast que integra o Canal Amado Mundo - falou sobre o projeto que vai promover o Carnaval de Pernambuco, mais uma vez, para o mundo.
À frente do videocast, formatado para ressaltar potenciais de conexão econômica, política e cultural entre Brasil e Portugal, Paulo Dalla reforçou a ideia de explorar o documentário.
“A série documental ‘O Brasil que Toca Frevo’ vai resgatar e mostrar, principalmente para a juventude que está na rede social e no YouTube fora de Pernambuco, um pouco sobre essa manifestação”, comentou Paulo Dalla, complementando que a ideia é explorar fora do País o projeto, que terá legenda em francês e inglês. “Exatamente para ajudar que ele seja distribuído para o público europeu”.
SERVIÇO
Série documental “O Brasil que Toca Frevo”, de Luís Nachbin
Onde: Canal Amado Mundo, no YouTube