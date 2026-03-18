Documentários sobre investigações e crimes reais são destaques na Globoplay; confira
Entre as produções estão "O Testamento: O Segredo de Anita Harley" , "Marielle, O Documentário" e "Vale o Escrito"
O streaming Globoplay após alta demanda em histórias reais de crime por telespectadores, segue em seu catálogo com obras do gênero "true crime" no país.
O catálogo recebe documentários originais que mergulham nas investigações e nos bastidores de casos que marcaram o Brasil.
Entre as produções estão "O Testamento: O Segredo de Anita Harley" , "Marielle, O Documentário", "Quebra de Juramento" e "Vale o Escrito".
Vale destacar a recente "O Testamento: O Segredo de Anita Harley", que traz à tona a história da maior acionista individual da longíqua loja Casas Pernambucanas.
Em coma há pelo menos umja década, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), na narrativa, a herança de Anita é objeto de disputa entre pessoas próximas a ela, incluindo a sua empresára.
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Confira a sinopse de cada umas das séries na Globoplay
O Testamento: O Segredo de Anita Harley
A obra conta a trajetória empresarial e familiar complexa de Anita Harley, maior acionista individual das Casas Pernambucanas, uma das redes de varejo mais tradicionais do país. Em coma desde 2016, após sofrer um AVC, a curatela da empresária, junto com uma herança avaliada em mais de R$ 1 bilhão, são alvo de disputa envolvendo duas pessoas de sua confiança e o filho de uma delas.
A série ainda apresenta depoimentos exclusivos de personagens-chave dessa trama, e reúne relatos inéditos de advogados, amigos e familiares.
Marielle, O Documentário
A produção retrata a vida e a trajetória da vereadora Marielle Franco, destacando sua atuação na defesa dos direitos humanos e das populações periféricas do Rio de Janeiro. O documentário relembra o assassinato de Marielle e de seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, e mostra a comoção nacional e internacional causada pelo crime.
Por meio de entrevistas com familiares, jornalistas e investigadores, a série reconstrói os acontecimentos e apresenta bastidores da apuração policial, além de abordar a atuação de milícias e os obstáculos enfrentados nas investigações. Lançada dois anos após os assassinatos, em 2020, o documentário ganhou dois episódios inéditos, acompanhando os desdobramentos e julgamentos do caso.
Vale o Escrito: A Guerra do Jogo do Bicho
O documentário mais visto do Globoplay em 10 anos mergulha no submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro, mostrando sua evolução desde meados do século XX, e como ele se transformou em um poderoso império criminal.
Vale o Escrito traz depoimentos raros de bicheiros, herdeiros e familiares, revelando disputas sangrentas, alianças, traições e a atuação de grupos rivais que lutam pelo controle dos territórios. A série também explora as conexões entre esse universo da contravenção, o carnaval carioca, o futebol e o poder político.
Em Nome de Deus
Série documental que investiga a trajetória, da ascensão à queda, e os crimes do médium brasileiro João Teixeira de Faria, famoso por supostas curas espirituais em Abadiânia, Goiás.
A produção apresenta depoimentos das vítimas, entrevistas com pessoas próximas ao líder espiritual, arquivos e reportagens, e mostra como denúncias de abusos sexuais começaram a surgir e crescer até culminar na sua prisão e condenação por múltiplos crimes. Ao longo de seis episódios, a série reconstrói a investigação jornalística que expôs uma rede de proteção e práticas criminosas ocultas por décadas.
Crime da 113 Sul
O documentário revisita um dos casos criminais mais emblemáticos de Brasília ocorrido há cerca de 15 anos, quando três pessoas - um ex-ministro, sua esposa e a empregada - foram brutalmente assassinadas em um apartamento na quadra residencial 113 Sul.
A produção, de quatro episódios, reconstrói o triplo homicídio, apresenta depoimentos inéditos de testemunhas, acusados e investigadores, e traz novos elementos que foram negligenciados na investigação original, questionando lacunas e dando voz à Adriana Villela, filha do casal condenada em 2019 pelo crime, mas que teve sua condenação anulada em 2025.
Quebra de Juramento
Em três episódios, o documentário investigativo explora um dos maiores escândalos da medicina no Brasil: o do cirurgião João Couto Neto, um profissional popular na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, acusado de seis mortes e de deixar muitos pacientes com sequelas graves.
A produção acompanha a investigação policial e judicial, com entrevistas a familiares de vítimas, especialistas e autoridades, revelando detalhes e controvérsias das cirurgias feitas pelo médico.
Rio-Paris: A Tragédia do Voo 447
Ao longo de quatro episódios, a série revisita a queda do Voo Air France 447, que desapareceu em 31 de maio de 2009, com 228 pessoas a bordo, no trajeto entre o Rio de Janeiro e Paris. A produção reconstrói toda a sequência do acidente, desde o sumiço da aeronave e a busca inicial, até a localização dos destroços e das caixas-pretas a quase quatro mil metros de profundidade. Por meio de entrevistas com familiares das vítimas, especialistas em aviação, investigadores e jornalistas, o documentário mostra o drama humano, as fases da investigação e o impacto do desastre na segurança dos voos comerciais.
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O Caso Celso Daniel
O sequestro e assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, ocorrido em janeiro de 2002, é o tema central da série documental de investigação sobre um dos crimes policiais e políticos mais polêmicos da história recente do país. A produção, em oito episódios, reconstrói os acontecimentos desde o desaparecimento após um jantar, passando pela investigação policial inicial, e seus diversos desdobramentos. Com muitas controvérsias, o caso gerou teorias e especulações de que o crime teria sido um sequestro que deu errado, ou que haveria envolvimento político e corrupção por trás. A série apresenta entrevistas com familiares, promotores, delegados e jornalistas, além de material de arquivo e reconstituições para mostrar as diferentes versões e as contradições nas investigações.
Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria
Série documental sobre o incêndio ocorrido em 27 de janeiro de 2013 na boate Kiss, em Santa Maria (RS), que deixou 242 mortos e centenas de feridos. A produção reconstrói os acontecimentos daquela noite, mostrando como o fogo começou, a resposta dos bombeiros, e o caos generalizado no socorro às vítimas. Depoimentos de sobreviventes, familiares e autoridades revelam falhas estruturais, negligência na fiscalização e a corrida por atendimento médico que se seguiu ao desastre. Além de recriar a dor e o impacto humano, a série aborda o processo judicial e as investigações sobre os responsáveis pela tragédia.
*Com informações da assessoria