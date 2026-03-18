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STREAMING Documentários sobre investigações e crimes reais são destaques na Globoplay; confira Entre as produções estão "O Testamento: O Segredo de Anita Harley" , "Marielle, O Documentário" e "Vale o Escrito"

O streaming Globoplay após alta demanda em histórias reais de crime por telespectadores, segue em seu catálogo com obras do gênero "true crime" no país.

O catálogo recebe documentários originais que mergulham nas investigações e nos bastidores de casos que marcaram o Brasil.



Entre as produções estão "O Testamento: O Segredo de Anita Harley" , "Marielle, O Documentário", "Quebra de Juramento" e "Vale o Escrito".

Vale destacar a recente "O Testamento: O Segredo de Anita Harley", que traz à tona a história da maior acionista individual da longíqua loja Casas Pernambucanas.



Em coma há pelo menos umja década, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), na narrativa, a herança de Anita é objeto de disputa entre pessoas próximas a ela, incluindo a sua empresára.

Confira a sinopse de cada umas das séries na Globoplay

Série documental ‘O Testamento: O Segredo de Anita Harley’, na foto Sônia Soares | Foto: Divulgação.

O Testamento: O Segredo de Anita Harley

A obra conta a trajetória empresarial e familiar complexa de Anita Harley, maior acionista individual das Casas Pernambucanas, uma das redes de varejo mais tradicionais do país. Em coma desde 2016, após sofrer um AVC, a curatela da empresária, junto com uma herança avaliada em mais de R$ 1 bilhão, são alvo de disputa envolvendo duas pessoas de sua confiança e o filho de uma delas.

A série ainda apresenta depoimentos exclusivos de personagens-chave dessa trama, e reúne relatos inéditos de advogados, amigos e familiares.

Globo apresenta exibições da série original Globoplay na Berlinale 2021 "Marielle - O Documentário | Foto: Globo/Divulgação

Marielle, O Documentário

A produção retrata a vida e a trajetória da vereadora Marielle Franco, destacando sua atuação na defesa dos direitos humanos e das populações periféricas do Rio de Janeiro. O documentário relembra o assassinato de Marielle e de seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, e mostra a comoção nacional e internacional causada pelo crime.

Por meio de entrevistas com familiares, jornalistas e investigadores, a série reconstrói os acontecimentos e apresenta bastidores da apuração policial, além de abordar a atuação de milícias e os obstáculos enfrentados nas investigações. Lançada dois anos após os assassinatos, em 2020, o documentário ganhou dois episódios inéditos, acompanhando os desdobramentos e julgamentos do caso.

‘Vale o Escrito’, mergulha na guerra do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro com entrevistas explosivas | Foto: Divulgação.

Vale o Escrito: A Guerra do Jogo do Bicho

O documentário mais visto do Globoplay em 10 anos mergulha no submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro, mostrando sua evolução desde meados do século XX, e como ele se transformou em um poderoso império criminal.

Vale o Escrito traz depoimentos raros de bicheiros, herdeiros e familiares, revelando disputas sangrentas, alianças, traições e a atuação de grupos rivais que lutam pelo controle dos territórios. A série também explora as conexões entre esse universo da contravenção, o carnaval carioca, o futebol e o poder político.

Séries documentais "Em Nome de Deus" | Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

Em Nome de Deus

Série documental que investiga a trajetória, da ascensão à queda, e os crimes do médium brasileiro João Teixeira de Faria, famoso por supostas curas espirituais em Abadiânia, Goiás.

A produção apresenta depoimentos das vítimas, entrevistas com pessoas próximas ao líder espiritual, arquivos e reportagens, e mostra como denúncias de abusos sexuais começaram a surgir e crescer até culminar na sua prisão e condenação por múltiplos crimes. Ao longo de seis episódios, a série reconstrói a investigação jornalística que expôs uma rede de proteção e práticas criminosas ocultas por décadas.

Adriana Villela em entrevista para a série documental 'Crime da 113 Sul' | Foto: Globo/ Divulgação

Crime da 113 Sul

O documentário revisita um dos casos criminais mais emblemáticos de Brasília ocorrido há cerca de 15 anos, quando três pessoas - um ex-ministro, sua esposa e a empregada - foram brutalmente assassinadas em um apartamento na quadra residencial 113 Sul.

A produção, de quatro episódios, reconstrói o triplo homicídio, apresenta depoimentos inéditos de testemunhas, acusados e investigadores, e traz novos elementos que foram negligenciados na investigação original, questionando lacunas e dando voz à Adriana Villela, filha do casal condenada em 2019 pelo crime, mas que teve sua condenação anulada em 2025.

Fotos de Waldomiro dos Santos Oliveira, paciente de João Couto Neto morto em 2010; cirurgião responde por homicídio doloso no caso | Foto: Globo/ Divulgação

Quebra de Juramento

Em três episódios, o documentário investigativo explora um dos maiores escândalos da medicina no Brasil: o do cirurgião João Couto Neto, um profissional popular na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, acusado de seis mortes e de deixar muitos pacientes com sequelas graves.

A produção acompanha a investigação policial e judicial, com entrevistas a familiares de vítimas, especialistas e autoridades, revelando detalhes e controvérsias das cirurgias feitas pelo médico.

Cena do documentário 'Rio-Paris - A Tragédia do voo 447' | Foto: FAB

Rio-Paris: A Tragédia do Voo 447

Ao longo de quatro episódios, a série revisita a queda do Voo Air France 447, que desapareceu em 31 de maio de 2009, com 228 pessoas a bordo, no trajeto entre o Rio de Janeiro e Paris. A produção reconstrói toda a sequência do acidente, desde o sumiço da aeronave e a busca inicial, até a localização dos destroços e das caixas-pretas a quase quatro mil metros de profundidade. Por meio de entrevistas com familiares das vítimas, especialistas em aviação, investigadores e jornalistas, o documentário mostra o drama humano, as fases da investigação e o impacto do desastre na segurança dos voos comerciais.

O Caso Celso Daniel

O sequestro e assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, ocorrido em janeiro de 2002, é o tema central da série documental de investigação sobre um dos crimes policiais e políticos mais polêmicos da história recente do país. A produção, em oito episódios, reconstrói os acontecimentos desde o desaparecimento após um jantar, passando pela investigação policial inicial, e seus diversos desdobramentos. Com muitas controvérsias, o caso gerou teorias e especulações de que o crime teria sido um sequestro que deu errado, ou que haveria envolvimento político e corrupção por trás. A série apresenta entrevistas com familiares, promotores, delegados e jornalistas, além de material de arquivo e reconstituições para mostrar as diferentes versões e as contradições nas investigações.

O repórter Marcelo Canellas e equipe gravam em frente ao local onde funcionava a Boate Kiss | Foto: Globo/Divulgação

Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria

Série documental sobre o incêndio ocorrido em 27 de janeiro de 2013 na boate Kiss, em Santa Maria (RS), que deixou 242 mortos e centenas de feridos. A produção reconstrói os acontecimentos daquela noite, mostrando como o fogo começou, a resposta dos bombeiros, e o caos generalizado no socorro às vítimas. Depoimentos de sobreviventes, familiares e autoridades revelam falhas estruturais, negligência na fiscalização e a corrida por atendimento médico que se seguiu ao desastre. Além de recriar a dor e o impacto humano, a série aborda o processo judicial e as investigações sobre os responsáveis pela tragédia.



*Com informações da assessoria

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