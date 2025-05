A- A+

liam payne Documentos judiciais revelam quanto Liam Payne deixou de herança; veja o valor Ex-vocalista do One Direction morreu aos 31 anos após cair de sacada de hotel na Argentina

Quando morreu, aos 31 anos, após cair de uma sacada de hotel na Argentina, o ex-astro do One Direction Liam Payne não tinha um testamento válido.

Em meio aos procedimentos que apuram para onde deve ir o patrimônio do artista, novos documentos judiciais atestaram quanto efetivamente ele deixou para os entes queridos: 28.595.000 libras esterlinas, o equivalente a R$ 218,6 milhões.

Parte do valor da herança, porém, precisou ser remetido para o pagamento de despesas e dívidas do cantor. O saldo líquido, segundo os documentos judiciais obtidos pelo Daily Mail, ficou em 24.280.000 libras (ou R$ 185,6 milhões).

Antes do falecimento, Payne concedeu o poder de administração de seu patrimônio à sua ex Cheryl Tweedy, mãe de seu filho de 8 anos, Bear.

Também foi nomeado Richard Bray, um renomado advogado da música que já representou estrelas como Ed Sheeran.

De acordo com a imprensa britânica, pelas regras de intestação (falecido sem testamento) do Reino Unido, a fortuna deve ser depositada num fundo fiduciário em favor do filho de Payne.

Neste cenário, Kate Cassidy, namorada do artista à época da morte, não receberia um centavo, embora tenha revelado que os dois planejavam se casar em breve.

Payne foi declarado morto em decorrência de "múltiplos traumas" e "hemorragia interna após uma queda do terceiro andar do hotel CasaSur, no bairro de Palermo, em 16 de outubro.

Exames apontaram que o cantor havia consumido álcool, cocaína e um antidepressivo antes do acidente.

No final de dezembro, em meio à comoção gerada pelo caso no mundo do entretenimento, um promotor argentino denunciou cinco pessoas por homicídio culposo e por fornecerem as drogas.

Em fevereiro, a Justiça argentina rejeitou as acusações contra três dos cinco acusados.

A sentença confirmou, porém, os processos contra Ezequiel David Pereyra e Braian Nahuel Paiz, pela "entrega onerosa de entorpecentes", e a prisão preventiva de ambos.

Pereyra era funcionário do hotel, enquanto Paiz era garçom de outro estabelecimento em Puerto Madero, uma área nobre de Buenos Aires.

Segundo a sentença, Pereyra e Paiz entregaram cocaína a Payne "para seu consumo durante a estada no hotel, após o pagamento do preço estabelecido". O primeiro nos dias 15 e 16 de outubro, e o segundo no dia 14.

O documento detalha que, na tarde em que Payne morreu, um recepcionista relatou que o cantor "exibia uma atitude agressiva, drogado ou alcoolizado, estava com os olhos enormes e muito abertos, como se estivesse sobrecarregado", enquanto uma camareira indicou que ouviu barulhos "provenientes do seu quarto, como se estivesse 'quebrando tudo, gritando'", e imediatamente comunicou isso aos colegas de trabalho.

A enorme fama da banda britânica One Direction começou em 2010 graças ao programa de talentos "The X Factor".

A "boy-band" entrou em um hiato por tempo indeterminado em 2016. Nos últimos anos, Payne falou abertamente sobre sua luta contra o alcoolismo.

Veja também