A- A+

Saúde Doença de Lyme: além de Bella Hadid, veja outros famosos que foram diagnosticados com a infecção A condição é causada por uma infecção bacteriana transmitida por carrapatos hematófagos (que se alimentam de sangue)

A modelo Bella Hadid compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira (17) que foi internada mais uma vez por conta de sintomas relacionados à doença de Lyme, uma infecção bacteriana transmitida por carrapatos hematófagos (que se alimentam de sangue) da espécie Ixodes infectados pela bactéria Borrelia burgdorferi.

"Me desculpem por sempre sumir. Eu amo vocês", diz a legenda da publicação feita por Bella.

Além de Hadid, outras celebridades já foram diagnosticadas com a condição.





Bella Hadid foi hospitalizada — Foto: Reprodução/Redes sociais

Celebridades diagnosticadas com doença de Lyme

Justin Timberlake, cantor americano de 44 anos, relatou após o fim da sua turnê mundial que foi diagnosticado com a doença de Lyme. O artista também contou que precisou lidar com a dor provocada pela condição nos bastidores dos shows.

"Entre outras coisas, tenho lutado contra alguns problemas de saúde e fui diagnosticada com a doença de Lyme. Não estou dizendo isso para que vocês se sintam mal por mim, mas para esclarecer o que tenho enfrentado nos bastidores. Se você já passou por essa doença ou conhece alguém que passou, então sabe muito bem: conviver com ela pode ser extremamente debilitante, tanto mental quanto fisicamente", escreveu Justin em uma publicação.

A cantora canadense Avril Lavigne passou por um período longo de recuperação depois de ser infectada em 2014. O cantor Justin Bieber, por sua vez, lutou contra os sintomas da doença por dois anos, como revelou em 2020. Já a modelo Bella Hadid precisou dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde após o diagnóstico.



Quais são os sintomas da doença de Lyme?

Os sintomas mais comuns da doença são:

Uma placa de vermelhidão no mesmo local da picada;

Calafrios;

Fadiga;

Dores nos músculos do corpo inteiro;

Rigidez do pescoço; e

Dores de cabeça e garganta.

Como ocorre a infecção da doença de Lyme?

O principal, e mais comum, sintoma da doença é o eritema migratório (EM), uma reação inflamatória que causa manchas avermelhadas e salientes no mesmo local da mordida. O carrapato, que permanece grudado no corpo do hospedeiro, utiliza essa lesão como porta de entrada para sugar o sangue diretamente do hospedeiro.

No momento da picada, a bactéria penetra na pele, cai na corrente sanguínea e se espalha pelo corpo do hospedeiro. Com o tempo, sem tratamento, a infecção pode causar, além de dores nas articulações e músculos, lesões na pele, no sistema nervoso, no cérebro e no coração. Para além dos humanos, a doença também pode ser transmitida para animais.

As etapas de desenvolvimento da doença de Lyme

Etapa precoce localizada: fase compreendida pela picada do carrapato e o surgimento do eritema migratório (EM), com manchas avermelhadas pelo corpo do hospedeiro;

Etapa de disseminação prematura: fase com a predominância dos sintomas mais comuns, em que podem ser confundidos com os de outras doenças;

Etapa crônica tardia: fase mais longa dentre as três, podendo durar meses ou anos. Nela, é necessário um tratamento adequado, para que os sintomas podem não sejam recorrentes e evoluam para complicações reumatológicas e neurológicas mais graves. O hospedeiro da bactéria pode desenvolver novos sintomas, associados a problemas cardíacos, mau funcionamento cognitivo, e a paralisia dos nervos da face (paralisia de Bell).

Variante brasileira da doença de Lyme

A variante brasileira da doença, denominada de doença de Lyme símile brasileira ou síndrome de Baggio-Yoshinari, os sintomas podem ser recorrentes com tendência a tornarem-se crônicos mesmo depois de submetidos a tratamentos prolongados.

Veja também