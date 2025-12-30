Dois dias antes de término com Zé Felipe, Ana Castela mudou letra para citar namoro em música
Em show em Florianópolis, cantora alterou canção para exaltar relacionamento e reforçar status amoroso: 'Não tô solteira'
O término do namoro entre Zé Felipe e Ana Castela — anunciado na noite da última segunda-feira (29) — pegou de surpresa os fãs dos cantores, e não à toa.
Os artistas sertanejos, que vinham publicando, nos últimos dias, várias fotos juntinhos nas redes sociais (com direito a imagens de um Natal em família), não demonstravam qualquer sinal de que a relação estava desgastada. Muito pelo contrário.
Na última sexta-feira (26), dois dias antes da separação, Ana Castela até alterou a letra de uma música para exaltar o namoro com o filho de Leonardo.
Durante um show em Florianópolis, Ana Castela reforçou que não estava solteira, celebrando, diante da plateia, o namoro com Zé Felipe. Na ocasião, a artista mudou a letra de "Praieiro", de Jammil e Uma Noites, e entoou o seguinte verso: "Sou praieiro / Sou guerreiro / Não tô solteira / Quero mais o quê?". Na versão original, a canção diz: "Tô solteiro / Quero mais o quê?".
Depois de realizar o cover da famosa canção, com direito à tal mudança na letra, Ana Castela foi enaltecida com aplausos eufóricos da plateia. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram o momento. Veja abaixo.
O que aconteceu com Ana Castela e Zé Felipe?
Dias após passarem juntos o Natal, Zé Felipe e Ana Castela decidiram colocar um ponto final no breve relacionamento iniciado em outubro deste ano. O anúncio do rompimento foi feito pelo cantor em imagem publicada nos Stories do Instagram. A publicação foi republicada na conta da cantora.
"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo. Vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche", disse o filho o ex de Virginia Fonseca na publicação.
Segundo ele, o término não foi causado por desentendimentos, mas uma decisão mútua. "E para deixar claro, eu amo a Ana. Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo", escreveu.
A última publicação em conjunto realizada pelo casal foi há cinco dias. Eles apareceram em clima de romance, trocando beijos e abraços, em cliques publicados no Instagram durante a comemoração de Natal. Ana também foi clicada com as filhas de Zé Felipe.