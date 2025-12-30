Ter, 30 de Dezembro

Famosos

Dois dias antes de término com Zé Felipe, Ana Castela mudou letra para citar namoro em música

Em show em Florianópolis, cantora alterou canção para exaltar relacionamento e reforçar status amoroso: 'Não tô solteira'

Ana Castela falou sobre status amoroso dois dias antes de anunciar término com Zé Felipe (à direita) Ana Castela falou sobre status amoroso dois dias antes de anunciar término com Zé Felipe (à direita)  - Foto: Reprodução/Instagram

O término do namoro entre Zé Felipe e Ana Castela — anunciado na noite da última segunda-feira (29) — pegou de surpresa os fãs dos cantores, e não à toa.

Os artistas sertanejos, que vinham publicando, nos últimos dias, várias fotos juntinhos nas redes sociais (com direito a imagens de um Natal em família), não demonstravam qualquer sinal de que a relação estava desgastada. Muito pelo contrário.

Na última sexta-feira (26), dois dias antes da separação, Ana Castela até alterou a letra de uma música para exaltar o namoro com o filho de Leonardo.

Durante um show em Florianópolis, Ana Castela reforçou que não estava solteira, celebrando, diante da plateia, o namoro com Zé Felipe. Na ocasião, a artista mudou a letra de "Praieiro", de Jammil e Uma Noites, e entoou o seguinte verso: "Sou praieiro / Sou guerreiro / Não tô solteira / Quero mais o quê?". Na versão original, a canção diz: "Tô solteiro / Quero mais o quê?".

 

Depois de realizar o cover da famosa canção, com direito à tal mudança na letra, Ana Castela foi enaltecida com aplausos eufóricos da plateia. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram o momento. Veja abaixo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que aconteceu com Ana Castela e Zé Felipe?
Dias após passarem juntos o Natal, Zé Felipe e Ana Castela decidiram colocar um ponto final no breve relacionamento iniciado em outubro deste ano. O anúncio do rompimento foi feito pelo cantor em imagem publicada nos Stories do Instagram. A publicação foi republicada na conta da cantora.

"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo. Vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche", disse o filho o ex de Virginia Fonseca na publicação.

Segundo ele, o término não foi causado por desentendimentos, mas uma decisão mútua. "E para deixar claro, eu amo a Ana. Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo", escreveu.

A última publicação em conjunto realizada pelo casal foi há cinco dias. Eles apareceram em clima de romance, trocando beijos e abraços, em cliques publicados no Instagram durante a comemoração de Natal. Ana também foi clicada com as filhas de Zé Felipe.

