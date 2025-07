Dois filhos e nora famosa: quem é quem na família de Marília Gabriela

A- A+

A jornalista Marília Gabriela, 77, é um dos nomes mais famosos da história da mídia brasileira. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, a apresentadora fez de tudo um pouco.



Na TV Mulher, foi âncora e ajudou a revolucionar o papel da mulher na TV. Em programas de entrevistas, se tornou uma das principais referências do gênero graças à "Cara a Cara" e "De Frente com Gabi". E, além do trabalho como jornalista, também atuou como atriz em inúmeras novelas, peças e filmes.



Com passagens por Globo, Bandeirantes, CNT, SBT, RedeTV!, GNT e TV Cultura, Marília Gabriela se tornou sinônima com a televisão brasileira. A jornalista, no entanto, não é a única personalidade midiática da sua família. Além dela, outros três nomes também atuam no meio artístico e televisivo. Conheça a família de Marília Gabriela:



Quem é Christiano Cochrane, filho de Marília Gabriela?



Filho de Marília Gabriela com o empresário Reinaldo Haddad, Christiano Cochrane é ator e apresentador. Haddad, no entanto, morreu quando o filho tinha apenas dois anos. Quem criou Christiano foi o astrólogo Zeca Cochrane, segundo marido da jornalista. Em homenagem ao padrasto, Christiano adotou o sobrenome Cochrane.





Ele é casado com a comediante Dani Valente, com quem tem uma filha chamada Valentina. Aos 51 anos, Christiano foi repórter de diversas emissoras -em programas como Domingão do Faustão, da Globo, Dia Dia, da Band, e Superpop, da RedeTV! - e atuou como apresentador da GNT no Contemporâneo.



Além da formação em Administração de Empresas na Pepperdine University, da Califórnia, Christiano também trabalhou como ator em filmes de menor expressão e fez participações esporádicas em novelas da Globo e da Record.



Em 2024, no entanto, o seu nome apareceu na mídia por conta de um suposto filho que não teria sido assumido. O jovem Vitor Henrique, de 22 anos, foi até o portal Léo Dias para falar sobre o abandono paterno. De acordo com o jovem, ele é filho de Christiano com sua mãe, Andrea Morais Vilela.



Ainda segundo Vitor Henrique, ele e a mãe dele chegaram a entrar na justiça em cinco ocasiões para garantir coisas como reconhecimento de paternidade e pagamento de pensão alimentícia. O contato com o pai, que foi mínimo ao longo de 20 anos, se encerrou por completo no final de 2023.



Quem é Theodoro Cochrane, filho de Marília Gabriela?



Filho de Marília Gabriela com o astrólogo Zeca Cochrane, Theodoro Cochrane é ator. Aluno da Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, Theo construiu sua carreia no teatro, no cinema e na televisão.



Integrou o elenco de grandes produções da Globo como Sandy e Junior, A Casa das Sete Mulheres, A Favorita, Caras e Bocas e Tititi. Na telona, participou dos filmes As Avassaladoras, Gregório de Mattos, La Riña, Colegas e Bruna Surfistinha.



No início dos anos 2000, havia boatos de que ele estava se relacionando amorosamente com o ator Reynaldo Gianecchini, que era casado com sua mãe. Theodoro, no entanto, sempre negou os rumores e reforçou sua relação de afeto com a mãe.



O laço dos dois, inclusive, se tornou tema da peça A Última Entrevista de Marília Gabriela, que estreou em São Paulo em 2024 Na trama, mãe e filho interpretam versões fictícias de si e falam sobre traumas de infância, boatos maldosos e a pressão de se viver sob o holofote.



"Essa peça é um processo de cura, um reencontro na maturidade do Theodoro e da Marília Gabriela, que se conhecem há muito tempo nesse planeta, sabem seus pontos fracos, pontos fortes, se admiram e se amam da maneira mais plena e madura possível", afirmou o ator à coluna Alice Ferraz.



Quem é Dani Valente, nora de Marília Gabriela?



A atriz Dani Valente é casada com Christiano Cochrane, filho de Marília Gabriela. Aos 48 anos, Dani participou de inúmeras produções da Rede Globo. Em especial, se destacou como Natália em Confissões de Adolescente, Flávia em Malhação e a gênia Efigênia no Zorra Total.



Atualmente, Dani Valente já não trabalha mais como atriz. Ela se mudou com o marido para Los Angeles, onde trabalha como escritora e criadora de conteúdo. Ao lado de Christiano, tem uma filha chamada Valentina.

