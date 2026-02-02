A- A+

CELEBRAÇÃO "Dois gigantes da nossa arte", diz Lula sobre Caetano e Bethânia Irmãos ganharam o Grammy Awards 2026 de Melhor Álbum de Música Global

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou a vitória de Caetano Veloso e Maria Bethânia no Grammy Awards 2026, neste domingo (1º). “Orgulho de ver dois gigantes da nossa arte sendo celebrados assim”, escreveu Lula em publicação nas redes sociais.

Os irmãos venceram na categoria Melhor Álbum de Música Global com o disco Caetano e Bethânia Ao Vivo. A produção é um registro da turnê dos dois artistas.

“A música de vocês atravessa gerações, toca a alma do nosso povo e mostra ao mundo a grandeza da cultura brasileira”, acrescentou Lula.

O álbum, gravado ao longo da turnê que lotou estádios em diversas cidades brasileiras, reúne sucessos das trajetórias individuais dos dois artistas, como Reconvexo e Vaca Profana, além de uma versão inédita de Fé, composição de Iza com nova leitura nas vozes dos irmãos.

Segundo Maria Bethânia, o primeiro Grammy representa a consagração internacional após décadas de carreira.

Para Caetano, essa foi a sexta indicação ao Grammy e a terceira premiação. O artista baiano já venceu duas vezes: com Livro (1998) e João Voz e Violão (2000), álbum de João Gilberto que produziu.

O Grammy Awards é a principal premiação da indústria musical mundial.

