Doja Cat perde selo de verificação no Twitter e diz que não pagará para tê-lo de volta

A- A+

Doja Cat perdeu nesta terça-feira (11) o seu selo de verificação no Twitter. Em seguida, a cantora que tem 5,5 milhões de seguidores na rede social disse que não pagará para tê-lo de volta e escreveu: "Ter um selo azul agora significa que há uma chance maior de você ser um perdedor completo e de estar desesperado para ser validado”.

A polêmica do tique azul começou no fim de 2022 quando o novo dono do Twitter, Elon Musk, decidiu que deve-se pagar pelo símbolo, que antes, servia como forma de identificação de autenticidade de determinada conta. O empresário resolveu vender o selo por US$ 8 mensais (cerca de R$ 42) e, desde 1° de abril, as contas foram perdendo seus símbolos.

Entre os usuários, a medida não foi tão bem recebida e, além de Doja Cat, nomes como Felipe Neto e LeBron James disseram que não pagariam pelo selo. As instituições entraram nessa também. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República afirmou, em nota, que o governo Lula terá os selos cinza gratuitamente. O mesmo vai acontecer com a Casa Branca.

Veja também

Astrologia Horóscopo da Sexta