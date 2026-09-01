A- A+

FAMOSOS Doja Cat revela que enfrentou problemas com cocaína: "Superei isso, graças a Deus" Cantora de 30 anos afirmou que episódio ocorreu há cerca de oito anos e disse também ter enfrentado uma relação problemática com bebidas alcoólicas

Doja Cat revelou que enfrentou problemas com cocaína há cerca de oito anos e afirmou ter superado o período. Em uma série de vídeos publicados no TikTok, a rapper e cantora de 30 anos também falou sobre sua relação com o álcool e os efeitos que o consumo de bebidas teve sobre sua saúde mental.

— Lutei contra o vício em cocaína, acho que foi há uns oito anos, mas já superei isso, graças a Deus — afirmou a artista.

Doja, cujo nome verdadeiro é Amala Ratna Zandile Dlamini, disse que tinha receio de abordar publicamente o assunto, mas decidiu compartilhar suas experiências ao falar sobre o processo de recuperação e sobre a relação que mantém atualmente com as redes sociais.

A cantora também fez uma distinção entre sua experiência com drogas e o consumo de bebidas alcoólicas. Segundo ela, embora não se considere alcoólatra, houve períodos em que a relação com a bebida se tornou problemática.

— Nunca tive problemas sérios com drogas, exceto maconha, mas definitivamente já tive problemas com álcool. Eu nunca fui alcoólatra, mas definitivamente tive problemas — disse.

Ao longo do desabafo, Doja Cat relacionou o consumo de álcool a pensamentos negativos que, segundo ela, acabavam sendo reforçados por comentários encontrados nas redes sociais.

— O melhor exemplo da minha experiência é usar a internet como forma de validar os pensamentos negativos que surgiam na minha cabeça, os quais eram desencadeados pelo consumo de álcool — relatou.

Críticas nas redes sociais

A artista também comentou a imagem construída em torno dela na internet. Doja afirmou que frequentemente encontra usuários que a classificam como "demoníaca" ou dizem que ela carrega "demônios" e "maldade". Para a cantora, essas manifestações podem servir como ponto de partida para discutir problemas pessoais e de saúde mental.

Segundo Doja, transtornos não diagnosticados ou não tratados podem se tornar ainda mais difíceis de administrar diante da exposição constante às redes sociais. Ela aconselhou seguidores a não transformar comentários de desconhecidos em uma validação de inseguranças pessoais.

— Se as pessoas estão comentando coisas que fazem você se odiar ou que validam as coisas que você já odeia em si mesmo, saiba que, em primeiro lugar, você provavelmente precisa de ajuda — afirmou.

Doja também pediu que usuários avaliem as próprias motivações antes de publicar ataques ou críticas contra outras pessoas.

— Pense no que você está dizendo, pense se é uma projeção. Seja claro em suas palavras. Nem tudo é verdade, nem tudo é tão simples e direto — disse.

Veja também